annonse

annonse

De høye strømprisene skaper problemer for dem som har minst.

Regjeringen ønsker derfor å øke bostøtten for å kompensere.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

annonse

Strømprisene er rekordhøye og kan by på økonomiske problemer for mange hvis det blir en lang og kald vinter.

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge fram forslag om det, sier Vedum.

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter.

annonse

Stortinget skal stemme over en rekke strømpristiltak på torsdag, inkludert høyere bostøtte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474