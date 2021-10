annonse

Denne e-post-tittelen dumpet ned i postkassen vår på tirsdag. Det kom fra en leser som tilbød at e-posten hans også ble sitert.

– Det [donasjonen og gaven på ett abonnement, red.anm.] er med glede og dyp beundring for det motet dere utviser på våre vegne. Dere tar tak i og gjør det gammelmedia burde og skulle utføre, skriver H. N. som omtaler seg som «Positiv klimarealist»

Og vi siterer gjerne denne eposten, fordi han peker på noe som vi tror gjelder mange. Det han peker på er narrativet som er skapt om Resett i de andre mediene, en feilframstilling som dessverre blir trodd av mange. Men det er en type falsk nyhet som ikke Faktisk.no bryr seg om å rette opp.

Vedkommende skriver til oss at han «omsider fant ut om dere via et tilfeldig og ikke bevisst klikk på en Facebook side. Frem til da (2019) hadde jeg hørt om høyreekstreme Resett og jeg ville for enhver pris ikke søke dere opp da jeg er rimelig sikker på at det meste vi gjør på nettet er under overvåkning. Jeg ville da ikke bli fremstilt som en høyreekstrem(!),» skriver han og fortsetter:

«SÅ godt virker messingen om at Resett er høyreekstrem at folk som meg som normalt leser oss opp om saker og ting at jeg lot meg dra med i narrativet.»

Vi har erfart dette mange ganger. Folk reagerer som om vi var djevelen selv når de hører om oss. «Er ikke de høyreekstreme da?» Og folk tror på mainstream-mediene. Dermed sprer det seg en forestilling om Resett, og det er denne forestillingen som danner folks oppfatning. Og fordi vi blir fremstilt som høyreekstreme, tør ikke folk engang sjekke selv. De bare godtar det andre sier, tror på det, og blir med i lenken som forteller det videre til andre.

På den måten hindrer våre motstandere spredning av de artiklene vi har på Resett, og jeg tror de vet meget godt hva de gjør. Vi hadde nettopp to eksempler hvor VG og Dagbladet skrev saker om en artikkel Resett hadde skrevet, men hvor de ikke lenket til selve artikkelen selv om jeg eksplisitt ba dem gjøre det. Dagbladet ved fungerende redaksjonssjef Hans-Martin Thømt Ruud skrev følgende til meg da jeg påpekte det:

«Ble informert om at du etterlyser lenke til en kommentar hos dere som Dagbladet omtaler. Som hovedregel lenker vi til artikler og kommentarer vi skriver om eller siterer fra. Her har vi tatt en redaksjonell vurdering og landet på at vi omtaler kommentaren med tittel og tidspunkt, men ikke lenker.»

Dagbladet vet hva de gjør. De vil ikke at leserne deres skal vurdere det de prøver å formidle om Resett fordi de vet selv at det er tendensiøst om ikke regelrett feil. Og ikke vil de at folk generelt skal utforske Resett heller. Dette er helt bevisst fra gammelmedienes side. Fremstill Resett på verste måte og så satser man på at store deler av befolkningen tror på løgnen om at Resett er fæle, slemme mennesker på den ytre høyresiden.

Og med mange nordmenn virker denne desinformasjonen om oss. Men dermed er det også gledelig å høre om de som bryter gjennom det falske narrativet og sjekker oss ut selv. Denne leseren gjorde nettopp det. Han avslutter slik:

«Men nå er jeg heldigvis enda mer opplyst og blitt flere fantastiske bøker rikere og har selvsagt postet mange Resett saker de siste to år. Måtte flere få oppleve det samme som meg.»

Det håper vi også. Og vi tror noe er i emning. Lesertallene våre de siste tretti dager har vist en betydelig oppdrift. Og at folk selv er innom Resett og gjør seg opp en mening er den eneste måte å korrigere det inntrykket gammelmediene prøver å skape.

Og hvis leserne har et forslag til hvem som bør få abonnementet, skriv det gjerne i kommentarfeltet under denne artikkelen.

