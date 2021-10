annonse

Svært mange troende, både kristne og muslimer, sliter med seksualiteten, skriver sexolog Gro Isachsen i Vårt Land.

Om med et syn på sex som «skittent, syndig og skamfullt» kan det prege mennesker så sterkt at de angivelig aldri klarer å glede seg over og nyte seksualiteten.

Isachsen har holdt på i 20 år. I perioder har mer enn halvparten av dem som har oppsøkt henne for hjelp hatt en en religiøs bakgrunn.

– De vanligste årsakene til at troende søker hjelp er manglende lyst, ulik sexdriv, prestasjonsangst, prematur ejakulasjon og smerter ved samleie. Det samme som resten av befolkningen sliter med. Mye av det som dem med religiøs bakgrunn trenger hjelp til, forsterkes av troen på en dømmende Gud som ikke aksepterer seksuelle drifter og begjær, skriver hun.

Ikke alle religiøse sliter med sex. Men de som gjør, får forsterket problemet.

– Noen preges av at de har et kyskhetsideal i bunnen for sin tro, ofte forbundet med et syn på at sex før ekteskapet er syndig og ulovlig. I verste fall kan det å få seg en kjæreste som man har sex med uten å være gift, sverte familiens ære. Dette synet har jeg møtt hos mange som sliter med sexlivet sitt, særlig blant mange praktiserende muslimer og de som har blitt oppdratt i enkelte frikirkelige miljøer, skriver hun.

Også onani

Det er ikke bare sex med en annen person som skaper skam. For en del er også onani noe syndig og skadelig. Isachsen forteller at hun har opplevd å bli forfulgt av en «rasende muslimsk drosjesjåfør» fordi hun i en sexspalte i Dagbladet hadde oppfordret til onani. Han fikk vite at «de som praktiserer onani ville få skader i ryggmargen og stor sjanse for å utvikle sinnssykdom.»

Isachsen advarer også mot å unngå sex før ekteskapet.

– Vi mennesker er jo så forskjellige i våre preferanser i hva vi tenner på, hvor ofte og hvor sterkt vi tenner, hva slags behov vi har for nærhet og kos, hvor frisinnede vi er og hva slags roller vi ønsker når vi har sex. Manglende sex før ekteskapet er og blir et sjansespill, skriver hun.

