Drapet hadde en tilknytning til religion og ideologi, ifølge påtalemyndigheten.

Den 69 år gamle konservative politikeren ble fredag forrige uke angrepet med kniv mens han var i en kirke i Essex for å møte velgere, og døde senere av skadene, opplyser NTB.

25-åringen som er siktet, var kjent for politiet og hadde blitt sendt på et program for avradikalisering. Han er siktet for både terror og terrorplanlegging.

Nick Price, som leder påtalemyndighetens antiterroravdeling, sier at drapet hadde en tilknytning til religion og ideologi.

