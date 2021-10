annonse

En seier mot et B-lag i Europa gjør ikke at problemene for Manchester United er over, mener eksperter.

Det ble til slutt en festaften på Old Trafford onsdag kveld. United snudde 0-2 til 3-2 mot Atalanta i Champions League og Cristiano Ronaldos seiersmål ble høydepunktet.

– Dette gjenspeiler det som har skjedd de siste ukene. De er sjeldent gode i 90 minutter, og det blir kaoskamper der de er avhengig av enkeltmannsprestasjoner. De møter et sterkt redusert lag, men de har maksnivået, matchvinnertypene og bredden i stallen – veldig mye er på plass for å danne et topplag, sier Morten Langli til TV 2.

– Et B-lag fra Atalanta skal slås. Det er et minimum, men det er måten det skjer på som gjør det til en episk kamp. Men det er ingen grunn til å friskmelde United etter dette, slår Simen Stamsø-Møller fast.

Ole Gunnar Solskjær fikk pusterommet han trengte, men fikk også spørsmålet om spillerne spilte for hans overlevelse som United-manager.

– De spilte for Manchester United! Jeg sa til dem at de er de heldigste i verden, både startelleveren og innbytterne, som får spille for denne klubben. Det er så mange millioner som ønsker det, sa Solskjær etter kampen.

