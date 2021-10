annonse

Kunder har liten tro på forsøk med å utgi seg for å være bærekraftige. De gjennomskuer «grønnvasking».

– Bærekraft er imidlertid et moteord som overbrukes og slites ut i nær sagt alle bransjer – i jakten på å framstå moderne, ansvarlig, klima- og miljøvennlig, skriver Nationen, og legger til:

– Bærekraft kan handle om å ivareta klima og miljø, en sunn økonomi og etisk holdbare sosiale forhold. I dag ønsker alt fra sjokoladeprodusenter til finanssektoren og byutviklere å kunne smykke seg med et slikt stempel.

En undersøkelse viser at over halvparten er opptatt av bærekraft. Men kundene er lite imponert og har lav tillit til at kjedene har reell ansvarsfølelse eller noe ektefølt engasjement.

– Folk vet at dagligvarekjedene i bunn og grunn er ute etter å tjene penger og stiller derfor spørsmål ved troverdigheten når de samtidig markedsfører seg som «grønne».

– Å bruke ordet «bærekraft» i enhver sammenheng der det strengt tatt ikke hører hjemme, gjør det til en klisjé tappet for mening og troverdighet. Det vi trenger et bevis på er samfunnsansvar og bærekraft, ikke et stempel uten innhold, mener Nationen.

