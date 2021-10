annonse

FNs sikkerhetsråd sitter nå i hastemøte for å diskutere Nord-Korea etter landets siste prøveskyting.

Nord-Korea bekreftet onsdag at det ble gjennomført en prøveskyting av en ny type rakett fra en ubåt tirsdag, skriver NTB.

Rakettesten førte til at USA og Storbritannia innkalte til hastemøte.

Nord-Koreas prøveskyting tirsdag var landets åttende i år.

– Norge fordømmer Nord-Koreas siste rakettoppskyting, skriver den norske FN-delegasjonen på Twitter.

– Landets kjernefysiske og rakettrelaterte aktiviteter utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Vi ber Nord-Korea om å delta i en betydningsfull dialog, skriver Norges delegasjon.

Happening now: 🇺🇳 #SecurityCouncil discusses #NorthKorea #Norway condemns DPRK’s recent ballistic missile launch.

Its nuclear&ballistic missile-related activities is a threat to international peace & security. We call on the #DPRK to engage in substantive dialogue. pic.twitter.com/cdY1S46TyP

— NorwayUN (@NorwayUN) October 20, 2021