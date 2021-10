annonse

Byråd Einar Wilhelmsen kaller en av Sisseners kronikker for «en dødelig cocktail som fører rett i grøfta».

Wilhelmsen skriver i et tilsvar i Nettavisen at byrådets budsjettforslag er milevis unna Sisseners skremmebilder av den politikken som føres. Han skriver også at de bygger nye sykkelveier, satser på bilfritt byliv, setter ut benker og stoler som folk flest kan benytte seg av når de blir slitne eller slapper av.

Til dette svarer Sissener at MDG-politiker Wilhelmsen ikke kan finans.

– Oslos finansbyråd, Einar Wilhelmsen, går helt i vranglås når det åpenbare påpekes; virkningene av Oslos gjeldsvekst fremover. Selv synes han ikke å forstå noen ting av finans, skriver Sissener i Nettavisen.

– Hvem bløffer? Mitt fokus på at Oslos gjeld eksploderer fremover faller finansbyråd Einar Wilhelmsen tungt for brystet.

Sissener påpeker at Oslos gjeld er i ferd med å eksplodere. Den vil stige fra 51 prosent i 2020 til 93 prosent i 2025, noe som innebærer en dobling av gjelden.

Wilhelmsen trekker frem kommunens kredittvurdering fra analysebyrået Standard & Poors som et sannhetsvitne for at økonomistyringen skal være god. Sissener mener at dette ikke beviser noe.

– Det Wilhelmsen ikke synes å forstå, er at kredittvurdering ikke trenger å si noe som helst om hvorvidt økonomistyringen er god. Den gir svar på noe helt annet, nemlig: Kommer kreditorene til å få pengene sine tilbake?

Sissener påpeker at kommuner alltid har staten i ryggen, og at de dermed ikke går konkurs.

– Derfor er det ren bløff å trekke frem kredittvurdering som sannhetsvitne for Oslos økonomistyring.

Sissener skriver videre at finansbyråd Einar Wilhelmsen derimot, synes ikke å forstå noe av dette, der han rir sine ideologiske kjepphester.

Resett har forsøkt å komme i kontakt med finansbyråd Einar Wilhelmsen for en kommentar til innholdet i denne artikkelen, men han har så langt ikke besvart vår henvendelse.

