Etter drapene kom det frem at gjerningsmannen noen år før hadde konvertert til islam. Men muslimer reagerer på at det nevnes.

– Min frykt er at noen som leser de artiklene eller ser titlene, blir påvirket og får inntrykket av at religionen var grunnen. Uansett hva som kommer av avklaringer i etterkant, så vil de huske det som grunnen, sier en ung muslimsk mann til VG.

Han mener at slik informasjon legger opp til en polarisering mellom muslimer og andre. Han sier at det «mater» de folkene som sitter på negative tanker og hat mot muslimer fra før.

En kvinne synes det er urettferdig og uheldig at religion ofte blir trukket frem i saker hvor noen involverte er muslimer.

– Det skaper fremmedfrykt, hat og unødvendig avstand. Fokuset blir dratt vekk fra å bekjempe terror og angrep, til å bekjempe religion, sier hun til VG.

Kvinnen har vært aktiv på Instagram der hun er kritisk til at gjerningsmannen ble koblet opp mot islam.

Islamsk Råd Norge har tidligere uttalt at det er problematisk at politi og mediene nevner at drapsmannen har konvertert til islam. De skriver i en pressemelding at det å påberope seg å være muslim ikke automatisk gjør en til muslim.

Organisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) har hevdet at det er uforsiktig og ubehagelig at gjerningsmannen blir fremstilt som konvertitt til islam.

– Det foregår ofte en høytidelig seremoni i forbindelse med konvertering til islam. Vi har ingen opplysninger om at det skal ha skjedd, heller ikke noen spor som viser at gjerningsmannen har kunnskap om islam, uttaler styreleder Senaid Kobilica.

Men konvertitten har en helt sentral og beundret posisjon blant muslimer.

Mange ikke-muslimer vil trolig stusse over at noen fra et fritt, demokratisk og progressivt samfunn skulle ønske å konvertere til islam. Men det er helt spesielle forhold ved profeten Muhammeds tilnærming da han på raskt og spektakulært vis tok makten på den arabiske halvøy fra 622-632 e. Kr. som skaper forutsetninger for konvertitten som en ettertraktet og privilegert person innen islam.

Islams tidlige historie er nettopp en fortelling om konvertering. Selv Muhammed konverterte til islam da han angivelig fikk de første åpenbaringene fra Allah da han var i 40-årsalderen i 610 e. Kr. De aller fleste andre som bodde i Mekka på den tid trodde på flerguderi selv om de også var kjent med monoteisme gjennom jødiske og kristne samfunn i området.

Islam – som betyr å underklaste seg – startet med én mann, nemlig «profeten» Muhammed selv. Alle de første muslimene («muslim» betyr den som underkaster seg Allah) var slik sett konvertitter.

Profeten var tilgivende og nådig overfor de som overga seg og konverterte til islam. Han gjorde det også ekstremt enkelt å konvertere. Man trengte bare å si trosbekjennelsen shahada i vitners nærvær, som lyder «la illaha ila illa allah wa muhammad rasul allah». Oversatt til norsk betyr dette: Det er ingen gud uten Allah (gud), og Muhammed er hans profet.

