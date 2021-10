annonse

De skyhøye kraftprisene gir offentlig eide kraftselskaper og staten gigantiske inntekter, skriver Avisa Nordlands kommentator Stein Sneve.

– Vinteren er i ferd med å senke seg over landet, og det er igjen tid for votter, skjerf og vatterte jakker. For noen antakelig innendørs også, skriver kommentatoren i avisen.

Sneve konstaterer at mange kan få problemer med å betale strømregningen til vinteren.

– En gjennomsnittlig norsk enebolig bruker cirka 26.000 kilowattimer strøm i året. Med dagens pris betyr det en samlet strømregning på nesten 60.000 kroner, inkludert nettleie og avgifter, skriver han.

Det er også store forskjeller mellom ulike landsdeler. Strømprisen i Sør-Norge er bortimot ti ganger høyere enn strømprisen i Nord-Norge. Sneve peker på manglende overføringskapasitet på strømnettet mellom nord og sør som en årsak til dette. Og når det gjelder kabler til utlandet, konkluderer Sneve slik:

– Flere kabler vil føre til høyere priser der kraften sendes fra (Norge) og lavere priser der den havner (utlandet).

Norske kraftkunder taper

Men det Sneve også påpeker er at de økte strømprisene i praksis er en gigantisk overføring av penger fra folks privatøkonomi til offentlige myndigheter. Kraftkablene har langt større kapasitet enn det som må til for å sikre norsk forsyning, om det skulle skorte på strøm i Norge. Det er lønnsomt for staten å eksportere strøm, og å selge den dyrere enn man gjør i Norge.

– Taperne er norske kraftkunder, som må se sin strømpris drives i været av prisnivået ute, skriver Sneve.

– Dette er en gigantisk overføring av penger fra privatøkonomien til offentlige budsjetter.

Sneve antar at regjeringen vil begynne å subsidiere kraftmarkedet, for å hindre at «det grønne skiftet» og EUs integrerte kraftmarked vil bryte sammen.

