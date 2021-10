annonse

annonse

Den nye regjeringen vil ikke vite av IS-enker, det har fått SV til rase.

– Det er en trist dag for «den humanitære stormakten» Norge (Brundtland, Egeland) når den nye Ap/Sp-regjeringa legger seg på Frps linje i flyktningpolitikken: Ingen åpning for å hente hjem de uskyldige barna av norske mødre som sitter i flyktningleirer i nord-Syria, skriver Heming Olaussen, landsstyrerepresentant i SV og Camilla Ahamath, inkluderingspolitisk leder i SV, i Klassekampen.

SV-politikerne sier at Norge ikke lenger er en humanitær stormakt, men en livredd og rik nasjon som bygger murer å forskanse seg bak. Murer av angst og motvilje. Det motsatte av internasjonal solidaritet.

annonse

De hevder at det er prisen regjeringen og Frp er villige til å betale for å slippe å hente uskyldige barn og deres mødre. De tror at Nansen har snudd seg i graven.

Les også: Som en av de første i Norge stod hun fram som niqabbruker – deretter reiste hun til Syria (+)

– Mottoet for norsk flyktningpolitikk ser ut til å være: Først meg sjøl, så meg sjøl, så min neste – om det er til mitt eget beste? skriver de, og tror at ett parti liker utviklingen:

annonse

– Frp kan juble. Vi andre kan bare gremmes.

SV-politikerne sier at den testen ser det ikke ut til at Huitfeldt & co. består. Innvandringsregulerende hensyn trumfer humanismen. «Vi har ingen plikt til hente disse barna etter folkeretten», sier Huitfeldt.

– Det er som om Listhaug skulle sagt det. Flere som forstår hvorfor SV forlot Hurdal?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474