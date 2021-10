annonse

Tre kvinner og åtte barn, hvorav to foreldreløse, har kommet til Sverige etter at de ble utvist av selvstyremyndighetene nordøst i Syria.

De tre kvinnene som landet på svensk jord torsdag, vil bli mistenkt for krigsforbrytelser. Dette har politiets etterforskningsgruppe for krigsforbrytelser bekreftet overfor SVT.

Kvinnene ble møtt av politiet på Arlanda flyplass utenfor Stockholm. Barna er tatt hånd om av sosiale myndigheter, opplyser utenriksminister Ann Linde.

– Slik Säkerhetspolisen (Säpo) har anbefalt, har personell fra UD, sikkerhetspersonell og representanter for sosiale myndigheter sørget for at utvisningen har skjedd på et så kontrollert vis som mulig, sier Linde.

– De kvinnene som frivillig reiste til Syria for å støtte en terrorsekt, kommer til å måtte stå til ansvar for sine handlinger. Jeg er lettet over at barna endelig har fått komme hjem, tilføyer utenriksministeren.

