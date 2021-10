annonse

USAs tidligere president Donald Trump har kunngjort den kommende lanseringen av «TRUTH Social», et nytt sosialt nettverk for å «stå opp for tyranniet til Big Tech.»

– Jeg opprettet «TRUTH Social» for å stå opp mot «tyranniet til Big Tech,» sa Trump i uttalelsen, skriver Newsweek.

– Vi lever i en verden der Taliban har en stor tilstedeværelse på Twitter, men din amerikanske favorittpresident har blitt taus. Dette er uakseptabelt, sa Trump videre.

Plattformen skal eies av Trump Media & Technology Group (TMTG).

Trump og hans rådgivere har antydet siden han forlot kontoret at han vurderte å lage en rivaliserende plattform for Facebook og Twitter, etter at gigantene på sosiale medier suspenderte kontoene hans etter angrepet på Capitol 6. januar.

Trumps kunngjøring kommer bare måneder etter at hans mangeårige assistent Jason Miller lanserte sitt eget sosiale medieselskap kalt «GETTR» i juli. Trump presset raskt tilbake ryktene om at han ville slutte seg til Millers plattform kort tid etter at den ble lansert, og skrev i en uttalelse: «Jeg er ikke på noen sosiale medier plattform på noen måte, inkludert Parler, GETTR, Gab, etc. Når jeg bestemmer meg for å velge en plattform, eller bygge min egen, blir det kunngjort. Takk! », skriver ABC News.

En betaversjon vil være tilgjengelig for inviterte gjester i november.

TMTG skal også starte opp en abonnementsbasert strømmetjeneste.

