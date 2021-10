annonse

Som Hillary Clinton, klarer heller ikke Biden-administrasjonen å skjule sin forakt for det amerikanske folk.

Clinton karakteriserte som kjent Trump-velgerne og halvdelen av det amerikanske folk som foraktelige og en gjeng med homofobe, xenofobe og islamofobe rasister og sexister. Temmelig drøyt, spør du meg. Og temmelig arrogant fra en politiker som vel knapt noensinne har gjort et normalt stykke arbeid.

Biden-administrasjonen er ikke særlig bedre. New York Post kunne i går melde at pressetalskvinnen i Det hvite hus, Jen Psaki, prøvde å vitse bort det faktum at illegale immigranter nå spres omkring i landet med hemmelige fly i de sene nattetimer for at det ikke skal vekke oppsikt. Dette er noe amerikanere flest av naturlige grunner er opptatt av. De er opprørt over at Biden-administrasjonen forsøker å holde det skjult, og blir enda mer provosert av at det til og med søkes bagatellisert.

I USA er det nå sterk inflasjon. Det er en alvorlig krise i økonomien under oppseiling som en følge av at en stor del av arbeidsplassene er eksportert til Kina og andre lavkostland. Bensinprisene er doblet i løpet av kort tid. Prisen på trevarer er mer enn tredoblet. Matvareprisene har steget kraftig. Det er vanskelig å få tak i fersk kylling i butikkene. Det er vanskelig å få tak i biler, brukte så vel som nye. Og hyllene med de mest populære julegavene er i ferd med å gå tomme. Dette skjer nå i ‘the land of milk and honey’ og er noe nålevende amerikanerne aldri har opplevd før. Når det blir forsøkt bagatellisert som historien om «tredemøllen som ikke ble levert i tide», er det klart det provoserer noe voldsomt.

De blir provosert av Kamala Harris som flyr jetfly og kjører store limousiner for å formane den jevne amerikaner om klimaendringene. De blir provosert av Biden og Pelosi som formaner dem om å bære munnbind, men som selv går uten maske til restauranter og til frisør. De blir provosert av Obama som feiret sin 60-årsdag maskeløs sammen med flere hunder av den amerikanske eliten på hans nye luksussted i Martha’s Vineyard.

Den jevne amerikaner er opptatt av at han eller hun ikke har hatt reallønnsvekst på over 30 år og at prisene nå går til himmels. De er opptatt av hvor mange illegale immigranter som blir sluset inn i landet og legger ytterligere press i arbeidsmarkedet og på offentlige utgifter. De lever fra en månedslønn til den neste og er opptatt av om de klarer å betale for bensinen og ha mat nok i huset til jul.

Det opptar åpenbart ikke Biden-administrasjonen og Demokratene. Det er heller ikke noe de norske ‘no brains, no headache’ korrespondentene som har gjemt seg i Washington, skriver om. For det passer ikke inn i narrativet fra presidentvalgkampen om Biden som Hermoine og Trump som Voldemort. I den virkelige verden er rollene byttet om. Det blir stadig tydeligere og tydeligere.

