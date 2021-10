annonse

annonse

Japans militære blir stadig mer slagkraftig i møtet med en stadig mer usikker geopolitisk virkelighet i Øst-Asia.

Overt Defense melder at Japans regjerende liberale demokratiske parti (LDP) lover å øke landets forsvarsutgifter, i forkant av valget som er planlagt 31. oktober. Målet er å nå minst to prosent av Japans bruttonasjonalbudsjett (BNP), som vil øke landets forsvarsutgifter til rundt 100 milliarder dollar. Kunngjøringen ble offentliggjort kort tid før parlamentets oppløsning 19. oktober.

I et intervju fredag, sa den sittende statsministeren Fumio Kishida at han så fort som mulig vil revidere Japans nasjonale sikkerhetsstrategi hvis han vinner valget. Han utrykte blant annet et ønske om å inkorporere nye langdistanse-angrepskapasiteter, som er i stand til å «ødelegge fiendtlige missiloppskytingssteder». Han understreket at dette utelukkende ville være for selvforsvar.

annonse

LDP har ikke gitt noen ytterligere detaljer om hvordan de ekstra 50 milliarder dollarene i så fall vil bli brukt. Analytikere antyder at dette er for å gi fleksibilitet på hvor og hvordan pengene vil bli brukt, gitt splittelser innad i LDP om hva slags kapasiteter som burde prioriteres.

Militær modernisering

I frykt for en stadig mer usikker geopolitisk virkelighet i sine nærområder, har Tokyo fremskyndet sin militære modernisering over de siste årene. Japan har derfor anskaffet mye nytt høyteknologisk militært utstyr; inkludert innkjøp av flere amerikanske F-35-stealth-kampfly, samt utviklingen av det hjemmedesignede FX-stealth-jagerflyet og «lojale vingemann»-kampdroner.

annonse

Les også: Japan utvikler dødelig effektive hypersoniske anti-skip-missiler

Kanskje mest oppsiktsvekkende er designendringene på helikopterhangarskipet «Izumo», slik at det kan operere F-35B-stealth-kampfly. Japan vil da ha sitt første kampfly-kompatible hangarskip siden Annen verdenskrig.

Motstand

Natsuo Yamaguchi, leder for Komeito-partiet som er alliert med LDP i den regjerende koalisjonen, kritiserte Kishidas nye forsvarspolitikk i en opptreden på den japanske nyhetskanalen NHK tirsdag. Yamaguchi var spesielt kritisk til løftet om å gi Japan langdistanse-angrepskapasiteter, men uttrykte også en generell skepsis til løftet om å doble landets forsvarsutgifter.

Yamaguchi tvilte på at japanske velgere ville godta en plutselig dobling av forsvarsutgiftene, og tok i stedet til orde for ekstra sosiale utgifter for å støtte Japans aldrende befolkning, samt tiltak for å motvirke landets fallende fødselsrater.

Slik det ser ut i meningsmålingene for øyeblikket, vil LDP og deres Komeito-juniorpartnere opprettholde sitt koalisjonsflertall i parlamentet og derfor fortsette sitt regjeringssamarbeid.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474