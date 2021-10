annonse

annonse

Den norske kronen styrker seg for tiden. Rundt klokken 12 kostet en euro 9,69 kroner, noe som er den laveste prisen siden juli 2019.

– Det er en kombinasjon av kraftig stigende oljepris og stadig oppreviderte renteutsikter. Det at Norges Bank vil øke renten kjappere enn forventet. Det gjør at kronen er på sitt sterkeste nivå mot euro siden juli 2019, sier Olav Chen i Storebrand til NRK.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret påpeker at den styrkede kronen vil gjøre det billigere for nordmenn å dra på ferie i Europa og USA.

annonse

– Også dollaren har falt mot kronen i høst. Fredag klokken 12 koster en dollar 8,33 kroner, sier sjeføkonomen.

Chen tror at typiske sydenferier i Europa kan være billige fremover. Dette i hovedsak fordi turistene fra USA og Asia ikke har kommet tilbake ennå.

– Jeg tror det er overkapasitet i selve turistnæringen, når det gjelder restauranter og hoteller, så der kan folk gjøre kupp, sier han.

annonse

Samtidig mener han at den økte inflasjonen Europa opplever om dagen, betyr at det ikke blir så billig for nordmenn å dra på shoppingtur. Macic tror på sin side at netthandel blir billigere nå.

Storebrand regner med at kronen vil styrke seg ytterligere i 2022.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474