National Institute of Health (NIH) innrømmer nå å ha finansiert gain-of-function-forskning på flaggermus infisert med koronavirus på et laboratorium i Wuhan.

Dette kommer etter gjentatte benektelser fra Dr. Anthony Fauci om at amerikanske skattepenger ble brukt til å finansiere slik forskning. Det er Fox News som rapporterer dette.

I et brev til Rep. James Comer innrømmer en NIH -tjenestemann at et «begrenset eksperiment» ble utført for å teste om «piggproteiner fra naturlig forekommende flaggermus-koronavirus som sirkulerer i Kina var i stand til å binde seg til menneskelig ACE2 reseptor i en musemodell».

I brevet står det at laboratoriemusene som er infisert med det modifiserte flaggermusviruset «ble sykere» enn musene som fikk det umodifiserte flaggermusviruset.

Tjenestemannen, Lawrence A. Tabak, anklaget den New York City-baserte organisasjonen EcoHealth Alliance, som sendte midler til Wuhan-laboratoriet, for ikke å være åpen om arbeidet som foregikk. EcoHealth Alliance ledes av Peter Daszak.

Gain-of-function innebærer å bruke virus fra dyr og endre dem for å se om de blir mer overførbare og dødelige for mennesker.

Anthony Fauci, som er direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), har gjentatte ganger nektet for at NIH-penger gikk til slik forskning i Wuhan, men organisasjonen hans har gitt millioner av dollar i tilskudd til EcoHealth Alliance. De sendte minst 600 000 dollar videre til Wuhan Institute of Virology som ledd i forskning på koronavirus.

Fauci har flere ganger vitnet i Kongressen og har gjentatte ganger uttalt at NIH ikke finansierer gain-of-function-forskning i Wuhan.

Senator Rand Paul har insistert på at Fauci lyver for Kongressen og har anmodet Justisdepartementet om å etterforske Fauci.

Rand Paul var raskt ute og kommenterte brevet.

– «Hva var det jeg sa», er ikke tilstrekkelig for å beskrive dette, tvitret han.

“I told you so” doesn’t even begin to cover it here: https://t.co/9JFn85I24i — Senator Rand Paul (@RandPaul) October 21, 2021

Her kan man se en tidligere utveksling mellom Rand Paul og Anthony Fauci i Kongressen:

