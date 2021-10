annonse

Ble ikke anmeldt.

12. oktober måtte en ambulanse rykke ut for å hjelpe en akutt syk person. Den stod på et tidspunkt stille utenfor Stovner senter for å utføre livreddende behandling av den syke. Det skriver lokalavisen Groruddalen.

Da bilen sto parkert, kom en ungdomsgjeng og gjorde hærverk på speil og speilhus, skriver lokalavisen.

Stasjonsleder Thomas Christensen ved Brobekk ambulanse sier at angrepet var uprovosert. Det var også umulig for ambulansepersonalet å få oversikt over ungdomsgjengen, i og med at de var opptatt med å utføre livredning av en pasient inne i bilen.

Christensen har opplevd at psykiatriske pasienter kan utføre skadeverk på bilen i forbindelse med at de blir hentet. Men at utenforstående uprovosert går til angrep, det har han aldri før sett.

Alarmerende

Holdninger om at hærverk mot ambulanse i utrykning er greit, er alarmerende og får store konsekvenser, sier stasjonslederen.

I dette tilfellet medførte hærverket til at ambulansen ble tatt ut av drift i seks dager.

– I ytterste konsekvens kunne hendelsen medført at vi ikke har nok ambulanser å rykke ut med, og at beredskapen svekkes, sier Christensen til Groruddalen.

– Å utsette en ambulanse for skader som dette får store konsekvenser for vår drift, sier han videre.

Et speilhus og speilet på ambulansen ble ødelagt, og ambulansepersonalet ble tvunget til å teipe speilet før de kunne transportere pasienten.

Angrepet ble tross det graverende i saken ikke anmeldt.

Resett har kontaktet Oslo universitetssykehus, som er ansvarlig for ambulanser i hovedstaden. Vi følger opp saken.

