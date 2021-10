annonse

Ble kastet ut av bilen på feil sted.

«Yasmin» er alenemor og opprinnelig fra Iran. Hun har tatt et valg om å ikke være religiøs. I forrige uke fikk hun merke dette valget på kroppen, da hun skulle ta taxi med sin sønn. Dette skriver Nettavisen.

«Yasmin» ønsker ikke å gå ut med bilde og navn av hensyn til sønnen og fordi hun ikke ønsker å stå frem i media som ikke-religiøs, iransk kvinne.

Hun og sønnen måtte til helsestasjonen den aktuelle dagen, før skolen skulle ha aktivitetsdag i skogen. Ærende på helsestasjonen tok lengre tid enn ventet, og «Yasmin» ble nødt til å ringe skolen og be dem begi seg ut i skogen uten sønnen. Hun bestemte etter ærendet på helsestasjonen at det ville være best for dem å ta en taxi ut til stedet der sønnen skulle møte opp. Det skulle ikke bli en hyggelig opplevelse.

I starten var taxisjåføren en helt vanlig, serviceinnstilt yrkessjåfør, forteller hun.

– Da han hører oss snakke spør taxisjåføren hvor vi var fra, og jeg svarte Iran. Da spurte han om jeg var muslim, sier hun til Nettavisen.

– Da svarte jeg at jeg ikke var interessert i religion.

Ble sint

Da endret stemningen i bilen seg brått. Det som hadde vært en helt vanlig taxisjåfør ble til det hun oppfattet som en svært lite serviceinnstilt, og etter hvert sint mann.

Han nektet å kjøre kvinnen og hennes helt frem til stedet de skulle, Solemskogen, og ble høyrøstet og bannet.

– Så går han bak i bagasjerommet, og begynte å kaste alle tingene våre ut, både sykkelen, hjelmen til sønnen min, sekker og alt mulig. Det var ordentlig kasting og han bannet, sier hun.

Kvinnen og sønnen hennes skjønte ikke at de hadde blitt sluppet av altfor tidlig før etter at de hadde gått ut av bilen og betalt for hele reisen.

Overfor Nettavisen legger lederen for salg, marked og kommunikasjon i Oslo Taxi, Lars Mollerud, seg flat, og beklager hendelsen.

