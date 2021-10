annonse

Det har vært tidligere globale oppvarminger, den siste for litt mellom 50 til 60 millioner år siden.

Vitenskapen vet ikke hvordan oppvarmingen oppsto, ei heller hvordan og hvorfor den sluttet. Det eneste man vet med sikkerhet, er at uten den globale oppvarmingen, så ville ikke pattedyrene ha utviklet seg slik de gjorde, og heller ikke ha spredt seg rundt på de forskjellige kontinentene.

Det at vi mennesker er her i dag, er i all hovedsak fordi pattedyrene fikk utvikle seg slik de gjorde i et tropisk miljø, skal vi tro PBS og det de sier i denne videoen.

Ja, noe maritimt liv gikk tapt, men et tropisk miljø er grobunn for nytt liv igjen, inkludert vårt eget.

Se videoen og del den gjerne med noen du kjenner som har klimaangst.

