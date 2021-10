annonse

Det har allerede vært en rekke klager til Kringkastingsrådet for serien som nå går på NRK Super «Ikke gjør dette mot klima». En pensjonert lærer og rektor har nå anmeldt NRK og fått lokalavisen med seg til politihuset.

– Jeg er LEI MEG i dag for hva jeg var delaktig i på grunn av “informasjonen” fra NRK. Jeg har en plikt til å forhindre at slikt stadig skjer, sier tidligere rektor Reidar Stang (70) til Resett.

– Skremselspropaganda

I serien får man blant annet se hvordan det går når store kampesteiner slippes mot en campingvogn. I en annen episode må en av programlederne bade i bæsj. Temaet er: Hvorfor kan flyreiser føre til mer kloakk i badevannet vårt?

Serien, som er rettet mot barn fra seks år og oppover, har blitt omtalt i flere innlegg på Resett. Den tidligere NRK-journalisten Rainer Prang skrev «Hvordan kan NRK gjøre dette mot barna våre?»

– For egen del har jeg jobbet i NRK som journalist og vaktsjef i litt over 20 år, og jeg gremmes over det NRK i dag leverer av propaganda og tendensiøs journalistikk knyttet til klima, innvandring, politikk og i det siste halvannet året rundt Covid19-håndteringen, skrev Prang og fortsatte:

– Jeg kunne ikke la være å sende min aller første klage til Kringkastingsrådet etter å ha sett hva Dagsrevyen forespeilet oss om klimahysteri rettet mot barn. Da jeg også hadde funnet episodene i lenker på Internett og sett hvor tendensiøst det hele var, understreket det hvor vanvittig ute av styring statskanalen vi er tvunget til å betale for nå er.

Også VG-kommentator Astrid Mæland er kritisk. Hun mener serien «serverer ville overdrivelser. Og sprer dårlig samvittighet.»

– Alvorlig

Sarpingen Reidar Stang (70) er en annen som har reagert. Stang jobbet som lærer i mer enn 30 år før han pensjonerte seg.

– Det er en alvorlig form for skremselspropaganda, sier Stang til Sarpsborg Arbeiderblad.

Lokalavisen ble med til politihuset der 70-åringen leverer anmeldelsen.

– NRK har tatt ting ut av proporsjon og bevisst overdriver.

Stang har lagt ut hele anmeldelse på sin Facebook-side.

I går anmeldte jeg NRK-Supers serie “Ikke gjør dette mot klimaet” til politiet. Lokalavisa var til stede i det jeg entret Sarpsborg politikammer. Her er anmeldelsen:, skriver han

I anmeldelsen står det blant annet:

Nrk selv skriver at serien egner seg for barn fra 6 år og oppover. Ifølge programskaperne selv har de “satt ting på spissen”. Dette er i beste fall en underdrivelse.

Jeg vil hevde at dette er en meget alvorlig form for skremselspropaganda som i Straffeloven hører hjemme under begrepet “Falsk alarm”.

Serien er med sine voldsomme visuelle effekter egnet til å skremme små og større barn til engstelse for sitt eget liv og for personer rundt seg. Dette skjer i en tid da mange barns frykt og engstelse er stor fra før. Undersøkelser viser at barn og unge er de av oss som bekymrer seg mest for klimaendringer. Vi hører om flere barn som lider av klima-angst.

Videre:

Mange av de voldsomme scenene er så visuelt sterke at de også er egnet til å gi barn nattlige vonde drømmer, kanskje mareritt for noen. Serien er videre egnet til å problematisere barns forhold til mat, – i en tid da spiseforstyrrelser forekommer stadig lengre ned i aldersgruppene.

NRK ønsker i konsekvens å skremme barn fra å spise kjøtt når dette serveres rundt middagsbordet hjemme.

I serien arter denne skremselen seg slik:

– En mann forbereder grilling sammen med to barn. Idet kjøttstykkene legges på grillrista, utløses et steinras som dundrer ned lia mot dem og knuser campingvogna deres.

NRK forteller barna at å spise kjøtt fra sau og kveg fører til flere steinras i fremtiden.

I episoden “Når hav drukner hus” er det ingen relevans mellom den voldsomme dramaturgien hos NRK og det som eventuelt kan komme til å skje ved havnivåstigning. Scenene er mest vegnet til å gi drukningsmareritt – ikke faglig opplysning.

Stang har derfor anmeldt NRK etter § 187 Falsk alarm, Annet ledd:

«Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse.»

Stang mener det blir for tamt å gå til PFU.

– Jeg håper at politiet for en gangs skyld kan foreta seg noe, ikke bare henlegge. At de kan vurdere et eller annet skritt, sier han til SA.

– Takk

I kommentarfeltet til Stang har det kommet flere støtteerklæringer:

– Takk for at du tar oppgaven, modige pappa! Når vi nå etterhvert har tilegnet oss en så massiv mengde forskning på hva frykt gjør med en barnehjerne i utvikling, er dette rett og slett overgrep mot barns iboende sårbarhet. Takk for at du anmelder! skriver en.

– Bra, Reidar, helt riktig som NN sier, dersom man stadig blir fylt opp med overdrivelser og urealistiske inntrykk, mister man etterhvert den reelle oversikten og

kontakten. Det kan gå så langt at man faktisk ikke bryr seg om realitetene, skriver en annen.

– Hvorfor tar du belastningen med å stå frem med denne kritikken mot NRK?

– Med min bakgrunn som tidligere lærer/rektor (over 30 år) pluss at jeg har fire barnebarn, gir meg en plikt til å si ifra, sier Stang til Resett. Han legger til at han også har mediefaglig utdannelse, som del av sin pakke som adjunkt. )

– Jeg har i mange år fulgt med på hvordan NRK velger å gi sin farge til bl.a klima-temaer, sier han.

Stang sier han lenge «trodde på det NRK formidlet». – Jeg var tidlig med i “Fremtiden i våre hender”. Jeg brukte NRK-programmene “2048” som ble lagd av Petter Nome m.fl. i 1988, med skremmende scener om byer under vann, økende sykloner, sult og katstrofer uten ende. Stang sier til Resett at han etterhvert skjønte jeg «at mye NRK presenterte som “spekultivt snadder” ikke holdt mål.» Han viser som eksempel til filmen “En ubehagelig sannhet” (Al Gore 2007) som etter Stangs oppfatning ble «tvangsvist for elevene i den norske grunnskolen.» Stang mener det var en en ren skremselsfilm. – Jeg er LEI MEG i dag for hva jeg var delaktig i på grunn av “informasjonen” fra NRK. Jeg har en plikt til å forhindre at slikt stadig skjer, sier han.

– Hva forventer du at politiet faktisk gjør med anmeldelsen og vil du påklage en eventuell henleggelse?

– Jeg forventer at politiet går inn og ser på om det er samsvar mellom de viste stunt i serien – og det faglige grunnlag som det er noenlunde konsensus om, svarer han og legger til at han ønsker at politiet «pålegger NRK å komme med en modererende oppfølging overfor barn, skoler iog elever.»

– Ingen har blitt skremt

Hildri Gulliksen i NRK Super forteller til SA at de har fått tilbakemeldinger på serien, men at de ennå ikke har fått noen anmeldelse i hendene.

– Vi har ikke mottatt eller lest noen anmeldelse, og vil forholde oss til når vi mottar den, sier hun til SA. – Vi har fått mange tilbakemeldinger fra barn i målgruppen, men ingen som sier at de har blitt skremt av dette. Vi har også fått mange tilbakemeldinger fra lærere som sier at serien har engasjert, inspirert og gitt ny kunnskap, legger hun til.

Bankkonto 1503.94.12826

SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474