annonse

annonse

– Motvirker ikke akkurat ukulturen.

Er det noen som er kjent for ramsalt bannskap, er det muligens den norske sjømann.

Og jo lengre nord langs kysten, desto saftigere gloser, vil mange hevde.

annonse

Selv i Fiskeribladet, bransjens egen avis, kommer en ikke unna humor av den grovere sorten – vel å merke på nøye anvist plass.

«Plukkfisk» heter bladets vitsespalte.

I 98 år har spalten vært til moro og adspredelse for mang en sjarkfisker, høvedsmann og byssegutt.

annonse

– Det har jo vært ulike vitser av ulike grovhetskalibre og mye nordnorsk humor som har vært brukt. Det er en lang historie knyttet til denne spalten.

Det sier redaktør Øystein Hage til TV 2.

Men nå er det slutt for det tradisjonsrike, om enn slibrige innslaget.

Som et bidrag til å motarbeide kjønnsdiskriminerende ukultur i den norske fiskerinæringen legges «Plukkfisk» ned.

På meningsplass forsvarer Fiskeribladet avgjørelsen slik:

– Altfor mange kvinner og unge jenter behandles uverdig, og vi i Fiskeribladet innser at vår tradisjonsrike vitsespalte ikke akkurat motvirker denne ukulturen.

– Å legge ned vår Plukkfisk-spalte har kanskje ikke så stor betydning i det store bildet, men er likevel et klart signal på at også vi innser at vi har et ansvar.

Hage poengterer at bransjen fortsatt er mannsdominert i 2021.

annonse

– Det finnes knapt en eneste kvinne i en fremtredende stilling i fiskerinæringen. (…) Denne trenden må endres skal bransjen videreutvikle seg og tiltrekke seg unge flinke mennesker. Fremtidens arbeidstagere forventer og ønsker et mangfoldig næringsliv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474