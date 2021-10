annonse

Dagens Næringsliv publiserer seks år gamle Facebook-innlegg fra statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap). Avisen opplyser ikke hvem de har mottatt materialet fra, men nøyer seg med å si at «noen tok skjermdump».



14. oktober ble Støre-regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, oppnevnt av kongen i etterkant av stortingsvalget forrige måned.

Samtidig fikk hver av de atten statsrådene med seg en statssekretær.

For helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) falt valget på partikollega Ole Henrik Krat Bjørkholt, fastlege av yrke og dessuten vararepresentant i Drammen bystyre.

Nå har avisen Dagens Næringsliv gått Bjørkholt etter i sømmene. Nærmere bestemt er det skjermdumper av gamle Facebook-innlegg som har dukket opp.

I sin reportasje opplyser Dagens Næringsliv ikke hvem de har mottatt skjermdumpene fra, herunder om materialet har bindinger til rivaler i Arbeiderpartiet.

– Aps nye statssekretær har ment mye på Facebook de siste årene. Nå har han slettet alt. Men noen tok skjermdump, lyder tittelen på avisens forside.

Skjermdump for skjermdump går Dagens Næringslivs journalist Tore Gjerstad igjennom meninger og synspunkter som Bjørkholt har ytret og delt på Facebook siden 2011, da han ble medlem i Arbeiderpartiet.

Gjerstad poengterer at flere av disse meningene og synspunktene går imot Hurdal-plattformen, samarbeidsavtalen som ble vedtatt oktober 2021 og som ligger til grunn for Støre-regjeringens politikk.

Her er noe av det som Dagens Næringsliv har fremhevet:

I et innlegg fra 2015 roser Bjørkholt danskenes innvandringspolitikk. Samme år kritiserte Bjørkholt at et norsk forlag trakk en islamkritisk bok, og bemerket: «Da tok opplysningstiden slutt for denne gang» og «gratulerer til IS (…) for strategisk seier over det sekulære demokratiet».

I 2016 antydet Bjørkholt at journalister og intellektuelle anser folk flest som «egosentriske fascister og grandiosaspisende tapere». Bakgrunnen var en undersøkelse som viste at folkeflertallet ikke ville ha friere innvandring til Norge.

– Når [etablissementet] er så aktive på å hyle ut hvor fæl [Frps Sylvi] Listhaug og Norge er, så viser det seg altså at over 50 % er enig i politikken som føres, og over 30% vil ha det ENDA strengere, kommenterte Bjørkholt.

– Jeg angrer på at jeg uttalte meg som jeg gjorde og ville ikke ha skrevet det samme i dag. Jeg har derfor valgt å slette postene DN viser til på min Facebook-profil, og jeg stiller meg fullt og helt bak den politikken som ligger i Hurdalsplattformen.

Det sier Bjørkholt til Dagens Næringsliv. Bjørkholts overordnede, helseminister Ingvild Kjerkol, følger opp med følgende uttalelse:

– Ole Henrik sier han ikke lenger mener dette, og i dag ikke ville uttalt seg som han gjorde, det synes jeg er bra. Han står bak den politikken regjeringen har utformet i Hurdalsplattformen.

– Han skal heller ikke jobbe på innvandringsfeltet, men er hentet inn som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til å styrke fastlegeordningen og kommunehelsetjenesten.

