Legger ikke ut verken navn eller bilde.

Britiske medier melder at terroristen Ali Harbi Ali i to år skal ha planlagt terrorangrepet som tok livet av den konservative politikeren David Amess (69).

Den 25 år gamle mannen med somalisk bakgrunn drepte Sir David Amess inne i en kirke med flere knivstikk i forrige uke.

Amess, som representerte Southend West i den sørbritiske landsdelen Essex i parlamentet, var medlem av The Conservative Party, og har vært innvalgt i det britiske parlamentet siden 1983.

Stille i Norge

69-åringen var en profilert EU-skeptiker, og viste misnøye med hvordan Brexit-prosessen ble håndtert etter avstemningen i 2016.

Ali skal ha planlagt terrorangrepet i to år. Hans mål var å drepe en profilert politiker. Ali skal ha hatt religiøse motiver, ifølge politiet. Al Jazeera skriver at han skal være tilknyttet IS.

Breitbart skriver at somaliskfødte Ali kom til England på 90-tallet og at hans far jobbet for somaliske myndigheter.

Saken har fått stor oppmerksomhet i England. Både BBC og Sky News har lagt ut bilde og navn av terroristen.

Men i Norge har hovedstrømsmediene foreløpig ikke gått ut med navn og bilde. Resett har søkt gjennom sidene til de to største nyhetsformidlerne i Norge, NRK og VG, på terroristens navn, uten å finne noen artikler.

Heller ikke Dagbladet har valgt å legge ut navnet på terroristen.

TV 2 har en artikkel der de nevner drapsmannens navn langt nede i artikkelen. TV 2 har fokusert på farens uttalelser der han sier han er «veldig traumatisert».

Heller ikke TV 2 har lagt ut bilde av drapsmannen.

