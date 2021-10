annonse

Kortvarig lykke.

Det fikk stor oppmerksomhet da Bø kommune, beliggende ytterst i Vesterålen i traktene mellom Nordland og Troms, i fjor kuttet i den kommunale formuesskatten.

Fra makssatsen på 0,7 prosent, som tilnærmet alle landets kommunestyrer har vedtatt, satte Bø kommune den kommunale formuesskatten ned til 0,2 prosent.

Sammen med statens tillegg på 0,15 prosent fikk Bø kommune dermed en samlet formuesskatt på 0,35 prosent – langt under landssnittet på 0,85 prosent.

Høyre-ordfører Sture Pedersens masterplan gav resultater.

Snart meldte multimillionærer i hopetall flytting til Bø. Mange kjøpte seg bolig der, og flere opprettet også bedrifter eller investerte i lokalt næringsliv.

Blant de mer profilerte tilflytterne fant man Bjørn Dæhlie, Einar Andreas Sissener, Wiggo Erichsen, Ole Martin Almeli og Rikard Storvestre.

Med seg hadde de formuer på over 2,4 milliarder kroner.

Dæhlie var blant de første som dro nordover. Men nå blir han også en av de første som har forlatt Bø, også kjent som Norges Monaco.

Parallelt har Dæhlie lagt sin enebolig i Bø ut for salg, skriver VG.

Huset, som skikongen opprinnelig gav 1,2 millioner kroner for, averteres nå med en prisantydning på 2,6 millioner etter oppussing.

– Jeg har snakket med Bjørn om dette. Jeg er veldig glad for at Bjørn har bodd her, og vi har ennå store ambisjoner her sammen, selv om han nå flytter vekk.

Det sier ordører Sture Pedersen til VG. Det har ikke lykkes avisen å få Dæhlie selv i tale.

Det er uklart om Dæhlies «Bøxit», exit fra Bø, vil få flere til å vende snuten sørover igjen. Bodø-investor Benn Eidissen har allerede avlyst sin planlagte flytting.

Kristian Adolfsen, grunnlegger av Norlandia, har på sin side uttalt at han venter til slutten av 2022 med å flytte.

Forleden gikk ordfører Pedersen i rette med personer som har meldt flytting i Folkeregisteret, men som hverken bor eller oppholder seg nevneverdig i kommunen.

Til sitt forsvar innvender flere av personene at de som forretningsmenn og investorer reiser mye og oppholder seg flere steder, så vel i Norge som utenlands.

Boligen, oppført i 1963, ligger i kommunesenteret Steine. Husets 130 kvadratmeter fordeler seg blant annet på tre soverom, hobbyrom og vaskerom.

Tomten, en selveiertomt på ett mål, er pent opparbeidet og har gode solforhold, og ligger samtidig skjermet til, reklamerer annonsen med.

