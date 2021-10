Etter ønske fra våre «moderne politikere» på det «moderne Stortinget» har vi ikke lenger noen statskirke i Norge.

annonse

Alle partiene på Stortinget stod i 2012 bak at Grunnloven endres og «stat» ikke lenger skal være en del av Den norske kirke.

I den nye kirkeloven fra 2012 slås det fast at det vi til nå har kjent som «statskirken» fra nå av skal ha en rolle som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke.

Og så inkluderende og demokratisk er denne kirken nå blitt at enkelte prester og biskoper driver aktiv politikk for det som av mange betraktes som uting i samfunnet, som for eksempel mer innvandring og mer klimahysteri.

Det ser ut til at kirkens aktører har forlatt sin åndelige gjerning, for å kunne drive mer med politikk, noe vi tidligere var skånet for.

Det er så demokratisk og inkluderende i Den norske kirke per dags dato at mange av elementene fra Bibelen faktisk er blitt umoderne.

Følgelig får jeg en tanke om at tiden nå er moden for at de spesielt interesserte, som er igjen for å støtte opp om denne nye kirken, kan betale for dette selv.

Og det gjelder da også alle andre menigheter, enten det er islam, buddhisme, katolikker eller pinsevenner og humanetikere osv.osv.

Slik bør vi gjøre det:

annonse

For fremtiden kan de aller fleste av oss se for oss at en begravelse kan håndteres ved at man ringer til et begravelsesbyrå, nøyaktig slik man gjør i dag, og velger å betale for prest/ foredragsholder, lokalet for tilstelning, blomster, sang og musikk, svart, hvit, rød eller grønn kiste, kremering eller annen form for jordfestelse.

Så leier man seg en plass for sin gravstein dersom man ønsker det. Ved dåp tar man kontakt med et kontor, som håndterer denslags, og bestiller nødvendig tilbehør til seansen og det samme for bryllup. Så kommer fakturaene og den betaler man, nøyaktig slik vi gjør til begravelsesbyråene i dag.

Sterkt fallende interesse

Det er nemlig slik at færre og færre mennesker hører til og besøker Den norske kirke, og det er en god grunn til det.

Vi blir mer og mer avvendt med å lytte til Guds Ord, og prestene og biskopene bidrar langt på vei til dette med sitt fravær av åndelig kamp og interne demokratibevegelse.

Dette kommer i tillegg til at skoleverket har innført fag der kristendommen nær sagt gjemmes bort.

Enkelte rektorer og skoler går så langt at de dropper julegudstjenester, for at de ganske få elevene som befinner seg på skolen og tilhører for eksempel islam, ikke skal føle seg utenfor i de få minuttene et slikt arrangement varer.

I 2020 var det visstnok 3 655 556 medlemmer i Den norske kirke. Jeg er et av disse medlemmene, og årsaken er at jeg aldri aktivt har gjort noe for å melde meg ut.

At medlemstallet i kirken fortsatt er så stort per 2020 skyldes at man inntil årsskiftet ble tvangsinnmeldt.

1. januar 2021 opphørte den lovpålagte tilhørigordningen i Den norske kirke.

Noen tall fra Statistisk Sentralbyrå:

annonse

*Antall døpte i Den norske kirken i 2020 var ca 24 000 = en nedgang på rundt 6 000 på tre år.

*Antall konfirmerte i 2020 var på 33 000 = ned 2 500 på tre år.

*Antall kirkelige vigsler i 2020 var 4 400 = ned 2 900 på tre år.

*Antall kirkelige gravferdsler i 2020 34 600 = ned 1 400 på tre år.

*Gudstjenester totalt i 2020 var 48 000= ned 12 000 på tre år.

*Antall deltakere på gudstjenester i 2020 var 2 360 703 = ned 3 094 123.