Partiet synes endelig å ha tatt steget inn i sosialistenes leir, vel i det minste så opptrer det som et sosialdemokratisk parti, all den tid Høyre nå omfavner NAV og gir ellers blaffen i økonomien, og de menneskene som ikke får hjelp av NAV!

På Dagsrevyen onsdag 21. oktober kunne vi se en smilende Henrik Asheim nesten arm i arm med SV. Han var så glad for å ha kommet til enighet med SV i saken om ekstra midler til de som går på sosialhjelp og får bostøtte!

Dette fremkaller altså smil og tilfredshet i Høyre, men hva med det store flertall av mennesker som nå kanskje også må søke hjelp hos NAV nettopp på grunn av de høye strømprisene, skal de også få, eller skal de oversees?

For det er nettopp dette Høyre, og SV, gjør nå i stor skala. De overser det norske folket og dets basale behov for å holde seg varme i en kald vinter som nå kommer.

At SV gir blanke i dem som ikke er inne i NAV-varmen vet vi fra før, men at Høyre som søker å fremstå som et statsbærende parti gjør det samme er ikke annet enn en fadese!

Og ikke minst, gjennomføringen er så dårlig som det er mulig. Partiene er ikke blitt enige om hvor mye de trengende skal få heller! Hvilken «avtale» er dette?

Skjønner ikke Høyre at folk nå mister helt tillit til dem? SV innkasserer en billig seier på Høyres bekostning, for SV har heller aldri tatt hensyn til den vanlige mann og kvinne som har måttet klare seg selv. Partiet har alltid skrevet sjekker med gaffel og har latt hvermannsen betale for seg.

Slik er det også nå. Staten håver inn på høye strømpriser, og flår den lille mann og kvinne som forsøker å klare seg selv, men Høyre og SV faktisk applauderer denne tragiske situasjon som rammer befolkningen som verst er.

Jeg er redd denne politikk som nå er valgt vil resultere i flere dødsfall blant eldre da de heller velger å skru ned på varmen for å slippe å gå på NAV!

Høyre klarer med dette grepet å kvitte seg med mange eldre høyrevelgere helt på egenhånd, og SV sitter på sidelinjen og ler av dem!

Men kulden fra SV dominerer det norske Stortinget nå. Det ropes på bostøtte og NAV, som om det var en korøvelse. Men hverken regjeringspartiene, samt SV, eller de tre tidligere regjeringspartiene viser den minste vilje til å finne en løsning på dagens situasjon slik at alle vil kunne nyte godt av lave strømpriser igjen.

Det er som om statens ve og vel er viktigere enn enkeltmennesket i Norge!

Men staten består til syvende og sist av enkeltmennesker, og underkues disse nå så massivt så får dette konsekvenser for hele Norge, og staten Norge.

Vi ser det på bedrifter som må innstille, enten det er maskinprodusenter eller gartnerier. De klarer ikke det høye kostnadsnivået på strøm, men likevel kjører Stortinget videre med prisdrivende planer om elektrifisering av sokkel på toppen av økt strøm eksport.

Det er så sprøtt at en kan bli dårlig på Stortingets vegne. Klarer dets medlemmer virkelig ikke å se konsekvensene av deres politikk?

Jeg hadde ventet mer enn dette. Dette er ikke annet enn en skandale, og et uttrykk for en alvorlig tillitskrise til vårt system. En tillitskrise som nå bare vil forverres etterhvert som strømkrisen biter seg fast, og eldre begynner å fryse i hjel i sine hjem.

Vi går fra vondt til verre!

