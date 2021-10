annonse

annonse

Strømprisen er som sauer, en kan klippe dem mange ganger, man flå kan staten bare gjøre en gang.

I dag skal alt gå på strøm, før var det lov til å ha radiator og parafinbrenner. Da hadde en varme i hjemmet, ble strømmen for dyr så kunne man bare slå av lampene og tenne noen lys. Men det var ikke bra for klima, ble det sagt. Så dag er vi helt avhengig av strøm, et produkt som er monopolisert av staten. De bestemmer prisen. Dette er nok bare en prøvesmak på «det grønne skiftet».

I gode gamledager, tiden før vi fikk politikere og landet var styrt av en konge med en dekadent adel, så hadde vi ikke strøm. Da bodde folk i hjemmelagde hus som besto av tømmerstokker med sprekker i mellom. Ble det kaldt lå alle i samme seng og delte sin varme. De brukte også husdyr som varmeovner. Men få vil vel det i dag, selv ikke en ihugga MDGere på Løkka. De ville nok blitt stresset av å ha sauer og geiter gående rundt i stuen. Men ellers er det et bra sparetips.

annonse

Les også: NVE forsøker seg på nok en vri for å fordoble strømregningen din! (+)

Når temperaturen går ned, så skrur staten strømprisen opp, også forklares det med at pengene går til velferd. Slik at det kommer oss alle til gode. En kan ikke motsi det, siden det er ingen politikere som hører etter. De er opptatt med å skrive reiseregninger eller sette opp hjemmeadresse på gutterommet. Sånn fungerer demokratiet, og vi skal være fornøyde med å leve i et demokratisk land. Der energi er under statens kontroll.

Når gradestokken begynner å bli blå så er det på med varmt ullundertøy, ullsokker og tykk ullgenser. Det er viktig å bevege seg litt så man ikke stivner i stolen. En kan også ta inn dyna og ha den rundt seg, kanskje også en lue og noen vanter. Det kan bli romantisk om en sitter i sofaen med sin kjære og deler varme under en dyne. Da kan også være koselig å slå av lampene og tenne levende lys.

annonse

Les også: Er du og familien forberedt på en krise? Her er sjekkpunkt-listen (+)

Når det er kaldt så er det også viktig å lukke dører så den lille varmen en har opparbeidet i stuen ikke forsvinner ut. Det er også store besparelser om man er oppfinnsom. Istedenfor å kaste penger ut av vinduet ved å varme opp hele soverommet så koster en varmeflaske 150 kroner på apoteket. Det er de flate gummigreiene med skrukork på toppen. De kan fylles med kokende vann og legges i sengen. En trenger ikke engang å bruke strøm på å koke vannet, det kan gjøres på en primus. Den kan også brukes til matlaging.

På Clas Ohlson selger de ledlamper med innebygget batteri og kan lades fra laptop eller powerbank, utstyr som igjen lades på jobben. Blir det ekstra kaldt så kan det være koselig at hele familien setter opp telt hjemme. Når det er bitende kald så trenger en ikke å vaske klær, de behøver bare å henge ute en natt.

Med litt øvelse så behøver man egentlig ikke strøm. Mennesket har overlevd uten i tusenvis av år.

Men moralsk sett er strømsparing egentlig en form for velferdsprofitt?

Staten får ikke inn alt de trenger til å fordele på gamle, syke og svake her i samfunnet. Hvis noe sniker seg unna strømregningen, så er det de trengende som får lide.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474