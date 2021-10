annonse

Folk morer seg over Joe Bidens merkelige håndbevegelse i et intervju med CNN. Biden holdt hendene knyttet stivt fremfor seg i 20 sekunder.

Joe Biden bli sammenlignet med Beavis i den populære tegneserien fra 90-tallet «Beavis and Butthead» etter en opptreden i Town Hall i helgen, melder Fox News.

På et tidspunkt skal Biden hatt en håndbevegelse tegneseriefiguren Beavis er kjent for. Den politiske kommentatoren Mike Cernovich var en av mange som la ut video av Biden når han gjorde hånedbevegelsen med knyttet neve.

– Hva er det Biden gjør, skrev han.

Biden holdt hendene ut med knytteneven i over 20 sekunder, noe som var en merkelig seanse.

– Biden er rett og slett en komedie, uuuuuh Beavies, skrev tidligere NBA-spiller Andrew Bogut.

Biden is straight comedy! Uhhhh Beavis…… 😂 https://t.co/SCS7UQVw6k — Andrew Bogut (@andrewbogut) October 22, 2021

Andre laget et illustrasjonsbilde av Beavies i det han gjør håndbevegelsen.

En annen twitter-bruker skrev at noen burde lage en tegnefilmutgave av Beavis and Butthead der tegnefigurene ble spilt av Joe Biden og Donald Trump.

– La oss få Trump og Biden til å spille Beavies and Butthead for å helbrede nasjonen, skrev en person, ifølge New York Post.

