Det er Nana Harring fra Dansk Folkeparti som har lagt ut bildet. Hun stiller som kandidat til lokalvalg i den danske byen Aarhus.

På de offiselle valgplakatene i byen er hun noe mer påkledt, skriver Dagbladet.

Men fotografen som tok bildet som henger på lyktestoplene, tok flere bilder, og Harring la ut et av dem på sin egen Instagram-profil.

Her sitter hun i en stol iført en sort, gjennomsiktig bodystocking

– Det er den samme dyktige fotografen som har tatt bildet på min valgplakat, som har tatt dette. Men dette bildet henges nok ikke opp på lyktestolpene, skriver hun.

Til danske BT, som først omtalte saken, forklarer Harring at bildet i utgangspunktet ble lagt ut for moro skyld.

– Jeg tror ikke at man må endre seg selv, selv om man ønsker å endre samfunnet. Jeg tror at jeg har noen konkrete ting jeg vil endre for å gjøre Aarhus til et bedre sted å være. Det endrer seg ikke selv om jeg legger ut et bilde av meg selv i en bodystocking, sier hun til avisa.

