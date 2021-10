annonse

annonse

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide tror det kan bli lange netter på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

Sammen med Singapore har Norge nemlig fått i oppdrag å lede forhandlingene om artikkel 6, den såkalte markedsmekanismen.

– Det handler rett og slett om å få på plass regelverk for å kunne handle med utslippskutt mellom land, for det har vi ikke i dag. Det er viktig for at land skal kunne øke ambisjonene, sier Rotevatn til NTB.

annonse

Han forteller at Norge og Singapore har jobbet med saken gjennom hele sommeren.

Noe av det som mangler, er en sentral mekanisme for kjøp og salg av utslippskutt mellom land. Samtidig pågår det diskusjoner om hvordan inntektene fra kvotesalg skal brukes.

Les også: Solberg: Dårlig stemning før klimatoppmøte

annonse

– Spørsmålet er hvordan du får kvotehandelen til å funke uten at det blir juks og fanteri, sier Eide.

Uenigheten gjelder spesielt reglene for hvordan utslippskutt skal bokføres.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474