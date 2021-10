annonse

annonse

Forbruksforsker ved Høyskolen Kristiania, Runar Døving mener at konkurranse skaper dårlige arbeidsplasser og en tvilsom service. Hans ideal er Vinmonopolet.

– På Polet spør man et kunnskapsrikt personale og får et godt råd, gjerne det billigste produktet til anledningen. Polet er transparent på avanse og har ikke inntjening som hovedmål (tvert imot). En privat selger driver deg over til de dyreste produktene, der avansen er høyest, og kanskje der deres egen provisjon også er høy, skriver han i Klassekampen, og tror at polet er en god modell for oss alle.

Døving viser til at Vinmonopolet topper BIs kundebarometer. Mes Joker og Bunnpris ligger nederst på listen.

annonse

– Hvis staten hadde drevet dagligvarebutikkene, med Vinmonopolet som modell, ville vi fått bedre varer og betydelig bedre service, skriver han.

Les også: Vinmonopolet tjener milliarder på stengte grenser og skjenkestans

Staten driver også med strøm her i landet, og vi ser hvordan det har utviklet seg. Det er mange som sjelden oppsøker Polet, grunnen til det er ikke utvalg eller service, men prisen. Den er altfor høy for en vanlig lommebok, det er en grunn til at halvparten av «polvarene» som nytes her i landet ikke kommer fra Vinmonopolet.

annonse

Som sammenligning til Vinmonopolet trekker Døving frem en av landets billigste butikkjeder og sier at de ville nok ha anbefalt det produktet de tjener mest på. Ikke det som er best for kunden. Han påstår også at på grunn av polet har nordmenn blitt eksperter på vin, og hvis de som jobber i dagligvare hadde hatt samme kunnskap, ville vi nok ha blitt eksperter på mat.

– Det er ikke bare kvaliteten som ville øke, men de ansatte ville fått bedre vilkår, skriver professoren og sier at ingen har mer lojale ansatte enn Vinmonopolet.

Forbruksforsker Døving er ikke så opptatt av pris, det går mer i kvalitet og service.

– En økonom vil kanskje innvende at de økonomiske rammebetingelsene til Vinmonopolet gjør at de kan lønne sine ansatte godt, fordi de ikke lever i et marked. Men for forbrukerne er det kvalitet og pris som gjelder, og vi merker ikke forskjellen på oligopol og monopol. I teorien skal jo store marginer føre til konkurranse, men når en flaske Corona koster 35 kroner, er det jo tydelig at teorien ikke fungerer.

Les også: Jägermeister har stått i feil hylle på Vinmonopolet i 40 år

Men er det så sikkert at prisene ville gått ned dersom Vinmonopolet fikk konkurrere med samme premisser som dagligvarebransjen? spør Døving.

Kommentar

Forbrukerprofessoren har rett i at Vinmonopolet har et bra utvalg og kunnskapsrike ansatte, men prisene passer nok best for de med professor-lønn. Det er en grunn til at de selger mest pappvin og at dagligvarebutikkene selger lite Corona, men veldig mye billig boksøl.

annonse

Nå som strømregningen går til himmels, renten går opp og inflasjonen spiser opp lønningsposen. Da blir det mer billig drikke på folk flest. Det vil nok polet merke ved at salget av pappvin går opp og kunnskapsrike ansatte får lite å gjøre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474