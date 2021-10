annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson har varslet overgang fra fossil til fornybar energi.

Men det grønne skiftet synes foreløpig ikke å gå helt på skinner.

Grunnen er de høye strømprisene som både Storbritannia og Norge, i likhet med øvrige Europa, vandrer inn i vinterhalvåret med.

Flere bedrifter og industrier hvis drift er sterkt avhengig av elektrisitet, ser nå profitten skrumpe inn raskere enn vannmagasinenes fyllingsgrad.

Nå setter britiske fraktselskap inn dieseldrevne tog.

Dette skriver Teknisk Ukeblad, og gjengir at togselskapene ville ha fått en utgiftsøkning på over to hundre prosent hvis de hadde fortsatt med elektrisitet.

– Våre medlemmer forsikrer oss om at dette er en midlertidig løsning, skriver Rail Freight Group, som representerer britisk jernbanenæring.

Men det fryktes at de høye strøm- og gassprisene og dermed bruken av dieseltog kan bli langvarig og at det grønne skiftet dermed sporer av.

Emma Pincheck, administrerende direktør i strømprodusentenes organisasjon Energy UK, hevder at industrien «bekymret» for konsekvensene.

BBC skriver at en rekke energileverandører har bukket under for rekordprisene.

Flere av disse leverandørene havnet i en skvis mellom økt utsalgspris fra produsentene og det at økningen ikke har kunnet veltes over på private husholdninger.

