– Norge og Russland er uenige om mange viktige spørsmål, ikke minst i sikkerhetspolitikken. Vi er uenige om mye, men vi samarbeider samtidig godt på mange områder hvor vi har felles interesser, sier Huitfeldt. For øvrig ønsker jeg ikke å gå inn på hvordan dette vil reflekteres i samtalen før den har funnet sted, sier Huitfeldt til NTB.

annonse

De siste årene har russerne trappet opp etterretningen mot Norge og førr helgen avslørte Dagens Næringsliv at russiske fartøyer også systematisk har kartlagt sivil norsk infrastruktur, som strøm- og kommunikasjonsledninger og rørledninger for olje og gass, på norsk sokkel i nord. Det er heller ikke lenge siden Nato utviste åtte russiske diplomater og anklaget dem for spionasje. At Russland reagerte med å midlertidig avslutte alt samarbeid i Nato-Russland-rådet, omtaler som Huitfeldt som «beklagelig».

At møtet finner sted på sidelinjen til Barentsrådet, er ikke tilfeldig. Rådet er en av få plattformer som finnes for bilaterale samtaler mellom Norge og Russland. Derfor har det stor signaleffekt at Lavrov faktisk kommer til Tromsø, sier kilder til NTB.

Barentssamarbeidet har fått en sentral plass i Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen hvor det blant annet heter at «Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken».

annonse

De to siste årene har Norge hatt formannskapet i Barentsrådet. Nå skal stafettpinnen gis videre til Finland. I morgen skal ministrene blant annet vedta en oppdatert klimahandlingsplan for regionen. Russland er nummer fire i verden når det gjelder utslipp av klimagasser.

Foreløpig har ikke Russland gjort stort for å kutte utslippene, men dette ser ut til å kunne endre seg etter at president Vladimir Putin for halvannen uke siden uttalte at Russland ønsker å bli karbonnøytrale innen 2060.

I møtet skal det vedtas en ministererklæring, en ny finansieringsmekanisme for Barentssamarbeidet og en oppdatert klimahandlingsplan for Barentsregionen.

Møteprogrammet kan du lese her.