Paul Scholes har fått nok av Manchester Uniteds Paul Poga etter Liverpool-ydmykelsen.

United ble nedsablet av Liverpool søndag og tapte 5-0. En av Uniteds dyreste spillere, Paul Pogba, ble benket før start av Ole Gunnar Solskjær.

Ved pause stod det 4-0 til bortelaget og Pogba ble byttet inn.

Kun et par minutter ut i andre omgang rotet Pogba bort ballen på midten og Liverpool skåret sitt femte mål. Like etterpå tabbet han seg ut igjen da han satte knottene i leggen på en Liverpool-spiller og fikk rødt kort.

På sosiale medier har kritikken haglet. Flere mener midtbanespilleren er en katastrofe for United.

– For en udugelig møkkaspiller. Han spiller dårlig med vilje og vet han vil forlate klubben gratis i sommer, skriver en person.

– Latterlig

Kritikken støttes av United-legende Paul Scholes. Han sier han ikke vil se Pogba i en United-drakt igjen, skriver Mirror.

– Paul Pogba kommer på banen til halvtid for å prøve å hjelpe laget og kanskje få litt respekt for det. Han prøver å holde på ballen, prøve å vise hvor sterk han er på midten, men så gir han vekk et mål. Så blir han senere utvist med en latterlig takling, og nå ligger du under 5-0 med 10 mann.

– Du må tenke, hvis Ole fortsatt er manager der, vil vi se Pogba igjen i United-trøye?, spør Scholes og legget til at Pogba har spredt kaos i klubben de siste årene.

Smiler

Scholes sier videre at Pogba trolig spillere for United igjen, men at at klubben ikke vil savne han om han ikke gjorde det.

– Han har fått mange sjanser, han sier stadig at han mangler stabilitet, men det er bare mangel på disiplin og respektløshet for manageren din og lagkameratene det han har gjort i dag, sa Scholes.

På sosiale medier har det også blitt diskutert mye hvordan Pogba forlot banen smilende etter å ha fått det røde kortet.

Pogba smiling after being red carded whilst 5-0 down to main rivals. This club isn’t serious 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/IbW7fvtRuX — Owen🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Utd_Owen2) October 24, 2021

Man United-trener Ole Gunnar Solskjær beskrev tapet mot Liverpool som den mørkeste dagen han har hatt.

– Det er ikke lett å si noe bortsett fra at dette er den mørkeste dagen jeg har hatt med denne gjengen. Vi var ikke gode nok individuelt eller som lag. Du kan ikke gi Liverpool slike sjanser, men dessverre så gjorde vi det, sa Solskjær til Sky Sports.

