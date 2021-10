annonse

annonse

Politimannen, som ble dømt i tingretten for å ha tatt halsgrep på en 24-åring i et avhør, er frikjent i lagmannsretten.

Spesialenheten mente politimannen handlet i ren irritasjon og Kristiansand tingrett dømte ham til 24 dagers betinget fengsel i februar.

Politimannen anket imidlertid til Agder lagmannsrett, som enstemmig kom frem til at han skulle frifinnes. Tre av fem dommere mener at politimannen ikke engang feilvurderte situasjonen, men faktisk foretok en korrekt tjenestehandling ut fra de opplysningene han hadde på tidspunktet. De to øvrige dommerne mener at han gjorde en feilvurdering men at disse ikke var straffbare.

annonse

Bakgrunnen for politimannens inngrep var at en nå 26 år gammel mann, ikke ønsket å gi fra seg en papirlapp hvor han hadde skrevet ned Snapchat-passordet sitt. Overvåkingsbilder viser at politimannen gikk fysisk til angrep på 24-åringen og med hjelp av to kvinnelige betjenter fikk han lagt mannen i bakken.

Politimannen har forklart at han ikke visste at det var installert kameraer på avhørsrommet som allerede hadde fanget opp hva som sto på lappen, og at han derfor anså det som et viktig bevis som han var nødt til å sikre før det ble ødelagt.

24-åringen, som senere ble dømt til en straff på ni år og seks måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet, vil anke frifinnelsesdommen mot politimannen som gikk av med pensjon i juli i fjor.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474