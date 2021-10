annonse

Det heter seg at skal man overleve som business må kundene være fornøyd. Ja, «kunden har alltid rett!» heter det. Hvordan skal en nettavis forholde seg til noe slikt?

Resett skrev en artikkel for noen uker siden hvor vi formidlet noen reaksjoner som var kommet mot Resett og meg mer spesifikt. Reaksjonene kom etter en artikkel hvor jeg forklarte hvorfor Resett ikke hadde gått ut med navnet på den siktede i drapssaken på NAV-kontoret i Bergen.

Noen mente dette viste at jeg var blitt feig, politisk korrekt, løp islams ærend, gjorde det for å bli tatt opp i Redaktørforeningen og ulike andre innfallsvinkler til at Resett ikke lenger var uavhengig og til å stole på.

Det skal sies at mange i kommentarfeltet også støttet denne avgjørelsen og argumenterte mot de mest kritiske røstene. Men jeg lar dem som støttet meg hvile i denne omgang, og tar for meg kritikken i stedet.

Først til spørsmålet om Resetts uavhengighet. Ingen redaktør er fullstendig uavhengig. Man må tenke på inntekter. De fremste kritikerne ser ut til å mene at hvis Resett får pressestøtte, vil vi tilpasse oss den linjen myndigheten ønsker. Det ville i så fall være en fallitterklæring. Men la oss se på situasjonen uten pressestøtte og uten særlige inntekter fra annonser (vi er allerede boikottet av mange). Hvilken uavhengighet eller avhengighet har Resett og jeg nå?

Vi er fullstendig prisgitt lesernes vilje til å støtte oss økonomisk. Vi er altså avhengig av leserne. Faktisk til en så stor grad at Resett hele tiden er på kanten av å løpe tom for penger. Vi har gått med fire millioner i underskudd siden oppstart i 2017 selv om vi klarte et lite overskudd i 2020. Så langt i år er vi mer enn 400 000 tusen kroner i underskudd.

Vi er i denne situasjonen samtidig som lesernes ønsker spriker og til dels er motstridende. Det er umulig å gjøre alle til lags. Som konsekvens kommer det stadig «trusler» både i kommentarfeltet og direkte på e-post fra lesere som abonnerer og donerer (eller hevder at de donerer) om at de skal kutte støtten til Resett på grunn av en artikkel eller meningsytring vi har publisert. Det er vanskelig å tolke dette som annet enn forsøk på å påvirke den redaksjonelle linjen.

Men når jeg skriver at det er umulig å gjøre alle «til lags», mener jeg heller ikke at det bør være en målsetting. Strengt tatt ville en reell redaksjonell uavhengighet innebære at man ikke trengte å gjøre noen til lags, verken styret, aksjonærene, myndighetene, Medietilsynet, Norsk Redaktørforening, annonsører eller leserne.

En redaktør som er ærlig vil oppleve at han eller hun skriver og gjør jobben med påholden penn, til en viss grad. Men det er bedre å være bevisst på det. Det er også om å gjøre å ha så mye frihet som mulig.

Hvem er det som legger mest effektivt press på Resett i øyeblikket? Er det myndighetene, er det venstresiden, er det de andre mediene?

Nei, ikke slik det oppleves for meg. For meg fremstår noen av beskyldningene mot meg og Resett fra kommentarfeltet om at vi var woke, feige, som MSM, støtter islam osv. som temmelig outrerte beskyldninger. Jeg verken er i det gode selskap eller har noen tro på at Resett blir akseptert i mainstreamen uansett hva vi gjør. Vi er en paria og det lever jeg helt greit med, det er en nødvendighet for å fylle rollen som en alternativ nyhetsformidler til konsensus. Vi er det reelle mediemangfoldet i Norge.

– Plutselig viste hun sitt sanne ansikt

Men for noen av dem som leser oss og har støttet oss, er altså ikke det nok. Noen av dem sier de heller vil støtte andre alternative medier. Nylig hadde Shurika Hansen en kommentar om innvandrerungdom og deres utfordringer som medførte ulike reaksjoner hos våre lesere.

– For noe vas dette var. Har du blitt sosionom-skribent? skrev en person i vårt kommentarfelt.

Og det var en del liknende reaksjoner, noe vi også regnet med. For dessverre har vi enkelte i kommentarfeltet som ikke liker å høre nyanser eller motforestillinger til ensidige fordømmelser av alt som har med innvandrere og innvandring å gjøre. Vi måtte også slette en del som gikk på regelrette personangrep på Shurika og alskens beskyldninger og konspirasjonsteorier om at hun nå påvirket meg til å bli bløt og woke.

Og det virker som om en del som kommenterer tar det som sin soleklare rett å komme med skjellsord og meningsløse løgner om oss uten å bli moderert. Og som svar truer de med å sverte Resett og slutte å støtte oss.

Fra Documents kommentarfelt under denne saken kunne vi blant annet lese følgende:

– Og i går gikk Shurika Hansen berserk i Resett. Resultat; flere dusin ble kastet ut av kommentarfeltet under hennes famøse artikkel. Jeg ble syk av behandlingen jeg fikk. Jeg fikk skjelvetokter og angstanfall. Plutselig viste hun sitt sanne ansikt, og jeg som trodde hun var hyggelig. Så feil kan man ta! skrev en «Arthur Heimlath»

– Resett seiler under falskt flagg. Når Somalia kom inn i redaksjonen ble alt endret, skrev samme person.

– Ja, nå gjør de det. Har trukket all økon0misk støtte tidligere i høst, og leser bare sånn inn-i-mellom, som igår. Og da falt alt på plass, skrev en annen.

– Jeg ble kastet ut også. Skrev at det er et faktum at somaliske damer ikke jobber og skiller seg etter norsk lov, mne ikke etter sharia for å få mer penger fra NAV. Reset benekter sannheten. Jeg vil slette min kontingent. Også slettet før hvis saklig kritikk av muslimer og islam.

Disse kommentarene sto på Document i flere dager, men har nå blitt slettet etter at vi spurte om årsaken til at slikt lå ute.

Det ble også påstått at mange var blitt kastet ut av kommentarfeltet på Resett. Men det gjaldt kun to personer, hvorav «Arthur Heimlath» var en av de to.

Hva skal til?

Jeg skal ikke gå inn på hver enkelt avgjørelse her. Men folk blir ikke kastet ut av Resett umiddelbart eller for så lite som de selv påstår. Det er gjerne gjentatte tilfeller av overtramp og advarsler. Men det jeg kan si vi ikke har noen toleranse for lenger, er folk som jevnlig skriver i kommentarfeltet og som der, eller i e-poster til oss, prøver å få gjennom trusler mot Resett, at de skal sverte oss, slutte å støtte økonomisk og oppfordre andre til det samme.

Vi bruker masse penger og ressurser på å modere kommentarfeltet, og de få av dere som er så lite takknemlige for det vi gjør og som har så lite takt at de truer oss i samme slengen, har vi faktisk intet ønske om å beholde og bruke tid på. Dere er hjertelig velkomne til å ta med dere kommentarene (og de pengene dere påstår å donere) til nettsteder dere mener gir dere friere spillerom.

I mindretall

Som jeg startet med er vi nødt til å foreta noen redaksjonelle valg og vi kan ikke gjøre alle til lags hele tiden og i hver bidige artikkel. Og vi har mange lesere og folk som kommenterer som verdsetter at vi tillater og oppfordrer til meningsbrytning og artikler som utfordrer den jevne lesers forventninger til hva som kommer på Resett.

Det er også mange, faktisk de fleste av dere som klarer å ha to tanker i hodet samtidig. For uten meningsbrytning, kommer vi ingen vei. Det er årsaker til at noe skjer og det betyr ikke automatisk at man unnskylder det man prøver å forklare av dårlig eller destruktiv atferd. Som en skrev i kommentarfeltet

– Shurika Hansen er modig. Hun beskriver i klartekst viktigheten av å unngå utenforskap med de ekstremt negative konsekvenser det kan få. Er det noen som har en klar og god stemme her, så er det Shurika Hansen. Kudos til deg

Og det var mange andre som satte pris på perspektivet også.

Vi tar kampen

Min respons til det er at dere som etter å ha fulgt Resett og meg i fire år og som mener den linjen vi følger ikke er uavhengig og kritisk nok til de etablerte ideologiene og institusjonene i Norge, ikke er en gruppe Resett kan la seg presse av. Etter det amerikanske presidentvalget i fjor høst gikk jeg ut og stilte meg kritisk til de påstandene som kom om utstrakt valgfusk fra Sidney Powell og andre, inkludert påstander som kom fra Trump. Andre alternative medier her i landet var mer ivrige etter å påstå at valget var stjålet på det groveste vis.

Da jeg gikk ut på denne måten, forsvant om lag 10 prosent av abonnentene våre i protest. Også donasjoner trakk de. Og det ble gjort høylydt, med trusler i kommentarfeltet og direkte på e-post om at de nå ikke lenger ville støtte Resett.

Jeg visste det ville skade oss økonomisk, men gikk likevel ut og dekket etterspillet av valget i USA på den måten jeg mente var riktig. Det samme har vært tilfellet i dekningen av norsk valgkamp, corona-situasjonen, vaksiner, Bidens uttrekning fra Afghanistan samt hvorvidt vi skal ut med navn og bilde på gjerningsmenn og andre saker.

Jeg er ikke suicidal på vegne av Resett og har også en formening om at de mer gjennomtenkte av dere lesere og abonnenter faktisk setter pris på at vi ikke henger oss på de mest fantastiske og konspiratoriske påstandene som finnes og hauser opp et fiendebilde som umuliggjør enhver samtale med meningsmotstandere, og at dere vil kompensere også økonomisk for dem som gjør alvor av truslene om å avslutte eller flytte støtten til andre.

Men det er samtidig slik at jeg heller ville vært villig til å kjøre Resett konkurs, eller trekke meg som redaktør, enn å legge oss på en linje jeg mener gir et fordreid bilde av virkeligheten eller som ikke tør å presentere varierte meningsinnlegg fordi noen av dere blir så fornærmet at dere trekker støtten.

Jeg regner med at heller ikke denne kommentaren kommer til å falle i god jord hos dem som har låst seg fast i at Resett og jeg ikke er kompromissløse nok i våre opposisjon til det etablerte. Og i motsetning til Document lar vi folk skjelle oss ut i eget kommentarfelt, det samme kommentarfeltet som vi bruker mye ressurser på å moderere. At noen av dere ikke ser ironien når dere i kommentarfeltet kommer med trusler om å slutte å støtte oss økonomisk, er påfallende nok.

Jeg kan ikke tvinge folk til å lese Resett, og hvis det er slik at noen har lest Resett i årevis og likevel mener at vi «er som MSM», at det som kommer her er «politisk korrekt» eller at vi «forsvarer islam», så mistenker jeg at vi neppe noensinne får endret dere fra et fastlåst tankesett.

Men vi kommer heller ikke til å sensurere dere om dere velger å fortsette som «gratispassasjerer» på Resett. Kritikk mot artikler, redaksjonelle valg og meg skal det være takhøyde for fremover også. Men trusler mot Resett og kampanjer i andre mediers kommentarfelt for å sverte oss og ødelegge økonomien, er det altså slutt på at vi tolererer fra gjengangere i kommentarfeltet

De av dere som faktisk verdsetter Resett i den uavhengige formen jeg her beskriver, kan kompensere for frafallet av dem jeg her har omtalt ved å tegne abonnement og/eller støtte oss på Vipps 124526 eller bankkonto 1503.94.12826

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474