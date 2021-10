annonse

annonse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtte sin russiske kollega Sergej Lavrov for første gang mandag. De mintes sovjetiske soldater som falt under krigen.

Over gravstedet til de sovjetiske soldatene på Tromsø gravlund vaiet det russiske og det norske flagget side om side, da de to utenriksministrene hilste for første gang mandag kveld, ved å ta hverandre i hendene. Det skriver NTB.

Etterpå spaserte de ned til minnesmerket der de la ned hver sin bukett med røde nelliker.

annonse

Etter den korte seansen dro de to utenriksministrene i hver sin kortesje videre til hotellet The Edge i Tromsø sentrum for sin første samtale ansikt til ansikt.

Huitfeldt har så langt holdt kortene tett til brystet når det gjelder hvilke temaer hun ønsker å ta opp med sin russiske kollega. Det er imidlertid slik at anklager om spionasje har forsuret forholdet mellom Russland og Nato – og dermed Norge – den siste tiden.

Tirsdag møtes de to igjen når Barentsrådet holder sitt 18. toppmøte i Tromsø. Også Finlands og Islands utenriksministre vil delta på dette møtet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474