annonse

annonse

Reagerer på SVs holdning til kvoteflyktninger.

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold vil legge press på regjeringen i spørsmålet om antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot, samt også familiegjenforening for afghanere. Dette skrev Nettavisen mandag morgen.

Høyres innvandringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth er bekymret for at SV kan få innflytelse over innvandringspolitikken med den nye regjeringen.

annonse

Hun vedgår at Ap og Sp har lagt opp til å beholde den strengere linjen som ble innført under Frp og Høyre.

– Det hjelper ikke når de skal gjøre opp regningen med SV i Stortinget. SV vil både øke innvandringen til Norge mye og myke opp innvandringspolitikken, sier Lønseth til Nettavisen.

Vil hjelpe i nærområder

annonse

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil føre «en rettferdig innvandringspolitikk». De understreker at «FNs kvoteflyktningesystem er den tryggeste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker med behov for beskyttelse».

SV legger opp til å øke antallet kvoteflyktninger årlig til 5000. Det reagerer Høyre på.

– Å øke antall flyktninger til Norge med flere tusen hjelper noen få, og koster veldig mye. Det er viktigere å hjelpe i nærområdene, sier Lønseth.

Støtter seg på FN

Hun får et tydelig svar fra SVs Grete Wold.

– Nå er det jo ikke noe nytt at Høyre aldri har tatt FNs anbefalinger på alvor, men det gjør vi. Norge har i årevis vært for dårlige på innvandringsfeltet, og ikke fulgt FNs anbefalinger. Men det fine nå er jo at vi har en ny regjering, som jeg håper tar dette på større alvor enn Høyre klarte i åtte år, sier Wold til Nettavisen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474