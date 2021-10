annonse

Tre av de palestinske organisasjonene Israel har terrorstemplet, får norsk støtte.

Før helgen ble det kjent at Israels forsvarsdepartement erklærer seks fremtredende sivilsamfunnsgrupper for å være terrororganisasjoner, skriver NTB.

– Denne redselsfulle og urettferdige beslutningen er et angrep fra Israels regjering på den internasjonale menneskerettsbevegelsen, sa Amnesty International og Human Rights Watch i en felles uttalelse.

– I flere tiår har israelske myndigheter systematisk forsøkt å kneble overvåking av menneskerettigheter og straffe dem som kritiserer deres undertrykkelse av palestinere, sier Amnesty International og Human Rights Watch videre.

Norske myndigheter støtter tre av dem som terrorlistes: Al-Haq, en menneskerettsorganisasjon som ble stiftet i 1979, Defense for Children International-Palestine (DCI-P) og jordbrukerorganisasjonen Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

De øvrige tre organisasjonene er Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), Addameer og Bisan Center for Research and Development.

Statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet kaller beslutningen fra Israel overraskende.

– Vi tar beskyldningene på største alvor, og det har vi gjort før også, men vi har ingen indikasjoner på at de organisasjonene som Norge støtter, har vært involvert i noe terrorvirksomhet, sier han til NTB.

Israels forsvarsdepartement anklager organisasjonene for å ha spilt en sentral rolle i finansieringen av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP), og forsvarsminister Benny Gantz ber regjeringer verden over om å avstå fra kontakt med organisasjoner og grupper «som fyrer opp under terror».

Israels beslutning møtte kraftig fordømmelse fra flere, inklusive Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Killi Westhrin, oppfordrer norske myndigheter til å reagere kraftig og kreve at Israel snur.

– Angrepet illustrerer en trend vi har sett over flere år der Israel bruker alle midler for å stilne kritikere og kartlegging av brudd på palestinske menneskerettigheter, sier hun.

Forsvarsdepartementet hevder at de seks palestinske menneskerettsorganisasjonene kontrolleres av PFLPs lederskap og har mange PFLP-medlemmer blant sine ansatte.

Det avviser direktør Shawan Jabarin i Al-Haq.

– Jeg utfordrer dem alle – forsvarsministeren, Shin Bet, hvem som helst, til å bevise det, sier Jabarin til Times of Israel.

