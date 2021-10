annonse

For to uker siden ble en 19 år gammel mann dømt for medvirkning til Prinsdal-drapet. Nå er han frikjent og løslatt på grunn av manglende bevis.

– Det er gledelig at Riksadvokaten har skåret gjennom i denne saken. Når bevisene ikke holder til en drapstiltale, skal gutten selvsagt heller ikke dømmes for drap, sier 19-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Dagbladet.

For to uker siden ble 19-åringen dømt til syv års fengsel for medvirkning til drap. Mannen satt i en bil da Halil Kara ble drept utenfor Prinsdal Grill på Mortensrud i Oslo i fjor vinter.

Mannens forsvarere, John Christian Elden og Farid Bouras, anket dommen med argument om at den var bygget på feil lovanvendelse, noe statsadvokat Irlin Irgens ikke er uenig i.

I påtegningen skriver hun at «Påtalemyndigheten finner at den nåværende bevissituasjonen reiser tvil om hvorvidt det subjektive vilkår for straff etter straffeloven er oppfylt.»

– Bevisene holdt ikke til å dømme vår klient for drap. Riksadvokaten deler den oppfatningen, og gutten løslates derfor fra fengsel i dag, sier advokat Elden til Dagbladet.

Like før midnatt 10. januar i fjor ble Halil Kara (21) skutt i hodet av en maskert gjerningsperson etter et kebabmåltid sammen med tre venner i Prinsdal, som ligger i bydelen Søndre Nordstrand helt sør i Oslo.

I tillegg til 19-åringen ble tre andre dømt i forbindelse med drapet. Den strengeste straffen fikk mannen (21) som ble dømt for å ha avfyrt drapsvåpenet – 13 års fengsel for drap og grov kroppsskade.

