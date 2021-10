annonse

Drapet på rapstjernen Einár kalles en vekkerklokke.

Men det gjelder bare de aller mest naive, da folk som bor i områder som Järva i Stockholm ikke trenger noen alarm, da ni personer er skutt der bare hittil i år, skriver NTB.

– De opplever at når deres barn dør, tas det ikke på like stort alvor, sier SVT-journalisten Diamant Salihu.

19 år gamle Nils Grönberg, bedre kjent med artistnavnet Einár, ble skutt og drept i Hammarby sør i Stockholm torsdag, et drap som vakte skrekk og avsky.

Nå krever plutselig statsministeren svar, riksdagspartiene har krevd nye tiltak mot gjengkriminaliteten, og sosiale medier er fulle av en generell fordømmelse av drapene.

Men dette er ikke noe nytt. Det har vært minst 40 lignende drap i Sverige bare i år før drapet på Einár. Ni av dem har skjedd i Järvaområdet nordvest i Stockholm, der det bor 90.000 mennesker, og som blant annet omfatter Rinkeby.

Det kan derfor føles urettferdig for mange at det først er når en kjendis blir drept at fokuset kommer.

– Det blir så tydelig for dem når slikt som dette hender, når mennesker som aldri uttaler seg, plutselig begynner å gjøre det når det kommer nærmere dem, sier Salihu.

Han mener det er mange som har et ansvar for at de nærmest krigslignende tilstandene i enkelte deler av Sverige ikke har blitt bedre belyst før nå.

– Disse menneskene synes de har ropt på hjelp fra samfunnet siden de selv ikke mener at de kan gjøre noe med den ekstreme volden. Men de føler ikke at myndighetene lytter. Politiet sier de øker sine ressurser, men det ser de ikke resultatet av siden drapene bare øker og øker, mener han.

Salihu gir media mye av skylden og mener de har rosemalt situasjonen og ikke lyttet til de som faktisk har noe å fortelle.

– Til å begynne med mener jeg at vi må være mer konsekvent til stede for å løfte fram de røstene som fins der. Vi burde gå inn og finne de personene, som mødrene for eksempel, som har så veldig mye de trenger å fortelle, sier han.

Men han tror også som flere andre har sagt, at drapet på Einár kan fungere som en øyeåpner for mange utenfor områdene. Det kan føre til en debatt om spørsmålene som før ikke er stilt.

– Nå tvinges flere til å ha samtaler med barna sine etter at deres favorittartist er drept, sier han.

Aftonbladet skrev at det var skuddpremie på Einár, og at han ble arrestert i forbindelse med en knivstikking på en restaurant i Stockholm 9. oktober.

Politiet går fra dør til dør i håp om å finne ledetråder, men siden drapet antas å være koblet til gjengkriminalitet, kan det bety at vitner ikke våger å snakke med politiet.

