Prisene på en rekke varer har steget kraftig den siste tiden, og frykten er at det er kommet for å bli. Twitter-sjef Jack Dorsey andvarer endog mot hyperinflasjon.

Sist gang det var vedvarende høy inflasjon var på 1970-tallet. Da hadde man ti prosent eller høyere inflasjon i enkelte år. For å få bukt med det, måtte pengepolitikken strammes inn. Med støtte fra president Ronald Reagan satte Federal Reserve-sjefen Paul Volcker rentene opp til nesten 20 prosent tidlig på 1980-tallet. Da sank også inflasjonen.

Globalisering og flytting av produksjon til lavkostland blir regnet som hovedgrunnen til at inflasjonen har holdt seg lav de siste førti år. Men flere forhold virker nå i motsattt retning. Tilgangen til billig arbeidskraft i Kina er i ferd med å stagnere. Etter covid-19 har forsyningskjedene blitt endret. Og råvareprisene går opp på grunn av manglende investeringer samt at de rimeligeste forekomstene allerede er utvunnet. Det grønne skiftet pressere også energiprisene opp.

Men med så høye gjeldsnivåer som det er nå, mener mange at høyere renter vil føre til kollaps i aksje- og boligmarkedene med tilhørende økonomisk stagnasjon. Sentralbanksjefene har derfor begrensede virkemidler, noe som kan gi fart til den inflasjonen noen nå advarer om.

Det er CNBC som har fremhevet Jack Dorseys twitter-melding.

– Hyperinflasjon kommer til å endre alt. Det skjer, skriver Dorsey på sin egen plattform.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

Han utdypet i en annen tweet.

– Detr skjer snart i USA, og deretter i verden.

It will happen in the US soon, and so the world.

— jack⚡️ (@jack) October 23, 2021