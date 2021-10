annonse

Ikke all utkledning er innafor, så det kan være lurt å være litt varsom.

– Unngå ethvert kostyme som tilhører noen andres kultur, eller å kle seg ut som en folkegruppe eller mennesker fra ulike land, sier Linda Tinuke Strandmyr til VG. Hun er fungerende daglig leder ved Antirasistisk Senter, og sier at det er viktig å tenke seg om:

– Å kle seg ut som urbefolkning, eller å kle seg ut som mennesker – male huden sin svart eller ta på seg en afroparykk er problematisk.

Strandmyr sier at man skal være spesielt forsiktig med å kle seg ut med kulturuttrykk eller utseende til noen som tilhører en undertrykt befolkning eller gruppe.

– Man skal ikke gjøre lek av hvordan helt vanlige mennesker ser ut. Å ta på seg afroparykk er ikke noe å underholde seg selv eller andre med.

– Det er smakløst, taktløst, og i grenseland til rasistisk, mener hun.

Strandmyr forteller at hun har opplevd mange ganger at folk malte seg brun i ansiktet og har på afroparykk. Hun har også gjentatte ganger reagert på at folk kler seg som urbefolkning. Som eksempel trekker hun frem Siv Jensen, da de hadde budsjettfest i Finansdepartementet:

– Det er for normalisert å kle seg ut som urbefolkning på halloween. Hvis du har noe form for historiekunnskap, så vet du hvor problematisk det er å ha temafest som «cowboy og indianer».

Lederen for Antirasistisk Senter uttaler videre at noen tjener penger på urfolk-kostymer uten at det kommer den kulturen til gode er problematisk. Hun mener at det bygger på neokolonialisme, der majoriteten sitter på økonomisk makt, og kan plukke det de vil fra ulike grupper og tjene penger på det, mens urfolk blir sett ned på.

– Minoritetene har alltid måtte tåle at majoriteten skal underholde seg på bekostning av dem. Det er på tide at majoriteten lytter til grensene som settes fra de som opplever undertrykking, rasisme og diskriminering på kroppen, sier Strandmyr.

Statsstøtte uten resultater

Den fungerende daglig leder ved Antirasistisk Senter er sterkt kritisk til at det i årets statsbudsjett vil legges om fra faste utdelinger til søknader. Senteret har i mange år fått tildelt seks millioner kroner i året, men nå må organisasjoner som er positive til innvandring dokumentere en samfunnsnytte. Dette har fått Strandmyr til å reagere:

– Det norske samfunnet har akkurat konkludert med at oppgjøret etter 22.juli aldri fant sted. Det er godt og vel et år siden BLM, og bare det siste året har det kommet flere personlige beretninger, og to rapporter om strukturell rasisme i Norge. Så velger den avtroppende regjering å foreslå en endring på statsbudsjettet som i verste fall vil ta livsgrunnlaget fra de organisasjonene som arbeider med å forhindre rasistiske og høyreekstreme holdninger. Dette er en foruroligende og kritikkverdig utvikling, sier hun.

