Arne Viste ble dømt til ett års betinget fengsel for å ha drevet vikarbyrå for personer uten lovlig opphold. Nå begynner han igjen.

– Målet er å få en juridisk løsning på uretten de ureturnerbare opplever, sier Viste til Vårt Land.

I rettssaken innrømmet Arne Viste de faktiske forhold, men nektet straffskyld. Han henviste til Grunnloven. I paragraf 110 står det at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Men det ble avvist av retten. De mente at paragraf 110 ikke omfattet de uten lovlig opphold.

Hans første firma Plog AS ble slått konkurs, nå starter han opp Plog2.

– Dette er ikke en sak som handler om penger, men om menneskeverd og liv som ødelegges. Det kostet meg bare 30.000 å opprette Plog2. Men jeg risikerer jo inndragelse av bo, av huset mitt og kanskje å miste jobben, sier Viste.

På Facebook ber han om fortsatt støtte fra alle de som ønsker å stanse uretten mot ureturnerbare asylsøkere.

