annonse

annonse

Vanlig melk er billigere enn veganer-melk. Det skaper misnøye i Norsk Vegansamfunn.

– Det er selvfølgelig et problem. Alternativene til disse veganske produktene er basert på drap og utnyttelse, og det er trist at pris gjør det lettere for folk å velge disse, sier Steffen Tretvoll Althand, leder i Norsk Vegansamfunn, til Nettavisen.

Et av alternativene til melk, «havredrikk», er over femti prosent dyrere enn kumelk. Althand sier at prisforskjellen skyldes at meieriprodukter er kraftig subsidiert, og at det ikke har vært vilje eller visjon til å satse på plantebaserte alternativer. De må importeres.

annonse

Les også: MDG vil skjerme barn for «kjøttpropaganda» – Ekstremisme, svarer SP

Han frykter at dersom produksjon av det forbrukerne vil ha i fremtiden uteblir, så kan det få katastrofale konsekvenser for både selvforsyning og norsk landbruk.

– Dessuten kommer våre etterkommere til å dømme oss hardt for at vi opprettholder en unødvendig sirkel av utnyttelse, brutalitet og forurensing når det allerede finnes lidelsesfrie og grønne alternativer, tror Althand.

annonse

Les også: Greta: Virus er et resultat av kjøttforbruk

I slutten av september fikk Norsk Veganersamfunn avslag på søknaden om å bli registrert som et livssynssamfunn.

– Vi er ikke enig i avslaget og i de begrunnelsene som legges til grunn. Derfor velger vi å sende inn en klage, sier Steffen Tretvoll Althand.

Avslaget begrunnes med at vegantreffene ikke er en gyldig livssynsaktivitet, at veganisme ikke kan regnes som et livssyn, og at deres hovedaktiviteter ikke er utøvelse av livssyn. De hadde håpet på å få 1,5 millioner kroner.

– Vi ønsker å bruke disse midlene til å vokse og å bli en enda mer tydelig og synlig aktør i samfunnet, og å styrke vårt arbeid for å få til endringer i samfunnet til beste for dyrene, sa Steffen Tretvoll Althand, til Nettavisen før de søkte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474