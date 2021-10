annonse

Hvorfor velger noen vestlige personer å konvertere til islam?

For bare noen dager siden ble Norge rystet av et brutalt og grufullt angrep, der en mann skjøt med pil og bue i Kongsberg, og drepte fem personer. Angrepet fremstod som terror, og Resett var først ute med å opplyse om at gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen (37, er konvertitt til islam.

Hvorvidt dette har betydning for motivet gjenstår å se, men lederen i Ex-muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel, er tydelig på at konvertitter til islam ikke er riktig kloke.

– Enhver vestlig person som konverterer til islam har garantert psykiske problemer. De mangler sunn fornuft, sier han til Resett.

Yucel vedgår at det finnes lite statistikk på området, men peker på at et vesentlig antall fremmedkrigere for IS har vært av etnisk europeisk opphav.

– Det har vært mange etnisk tyske jihadister med høy rangering i IS. Og ikke bare tyskere. Fra flere vestlige land. Når de konverterer til islam, så blir de hjernevasket, sier Yucel.

«Han var ikke muslim»

Han mener det går en rød linje fra reaksjonær islam til voldelig og ekstrem islam. Om du har konvertert og levd det som i islam ses på som et «syndig» liv, kan du finne tilgivelse i ekstrem islam.

– Alle synder tilgis fra første blod som spilles, sier Ex-muslims-profilen til Resett.

Yucel synes det er underlig når muslimske stemme forsøker å distansere Kongsberg-angriperen fra islam, fordi han er konvertitt.

– Jeg blir sjokkert når muslimer sier at «han var ikke muslim», «han var ikke muslim, fordi han ikke vet». Det viser bare et hykleri.

– Du kan bli muslim på under ett minutt. Du må bare si at du er muslim. Du kan bare si at «jeg tror på Allah, og Muhammed er hans profet». Det tar 20 sekunder, fastslår Yucel.

Triumf for islam

Han forklarer videre:

– Når noen konverterer til islam, så finnes det jo ikke noe bedre i Allahs øyne. Det blir sett på som en triumf, som å vinne en pokal. En slags seier for muslimer og islam. Men når konvertitter gjør noe som skaper problemer for islams agenda i verden, så er ikke konvertitten muslim i deres øyne. Det er dobbeltmoral og hykleri.

– Det betyr ikke at det han gjorde (Kongsberg-drapene, red.anm.) ikke har noe med psykiske problemer å gjøre. Alle som dreper folk må ha noen psykiske forstyrrelser. Men man kan ikke skylde på det.

– Når han sier at han er muslim, så må vi ta ham på alvor. Når IS sier at de dreper for Allah, så må vi tro dem på det.

Konkluderer ikke

Yucel peker på at en tilfeldig kvinne ble knivstukket og forsøkt drept på en matbutikk i Oslo i 2019, av en mann med ekstreme islamske koblinger. Også her ble det ikke tatt ut terrortiltale, og mannen ble dømt til psykisk helsevern.

– Når noen sier «Allahu Akbar», og gjør noe sånt, så snakker man om psyken deres, påpeker Yucel.

Han vedgår at vi ennå ikke kan konkludere om Kongsberg-angrepet.

– Nå må vi få vite hva han oppgir som begrunnelse for det han har gjort. Da kan vi som det er terror eller ikke, sier den profilerte islamkritikeren.

Rosemalt islam

– Kan det være at vi mangler noe i vestlige samfunn, som gjør at det er fristende for noen mennesker å søke seg til islam?

– De fleste i Vesten er født inn i et samfunn der kristendommen har blitt kritisert lenge, og der den er avslørt. Kristne tar avstand fra mange ting i skriftene. De sier at de ikke er riktige, at de ikke er guds ord. Så det er blitt en svak religion, blant annet på grunn av at ateistene har avslørt den, svarer Yucel.

– Og noen stiller spørsmål. De mangler en slags mening i livet. Hvorfor er vi her? De sliter kanskje psykisk. Hvis disse personene uheldigvis bor i et område med mange muslimer, så får de dessuten høre mye fint om islam.

Yucel nevner omsorg for de svake som eksempel på fine egenskaper som blir tillagt islam.

– De blir presentert for et rosemalt bilde av islam.

Ikke normale folk

I forbindelse med Kongsberg-saken begriper ikke Yucel hvorfor mediene slipper til muslimske ledere som om de var normale deltagere i norsk offentlighet.

– Jeg skjønner ikke hvordan medier kan slippe til imamer og islamske organisasjoner som om de var vanlige folk. Dette er verdens mest farlige og intolerante religion, og den mest hyklerske religionen på alle måter. Det er det vi er vitne til nå, mener Yucel.

