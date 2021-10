annonse

Sist lørdag behandlet Oslo tingrett tre begjæringer om førstegangsfengslinger, samt en interneringsanmodning hjemlet i utlendingsloven.

1. Førstegangsfengsling

Mann (24), nordafrikaner, ble pågrepet av politiet 22. oktober 2021, siktet for grovt bedrageri. Dokumentene i saken var klausulerte for siktede, hvorpå retten derfor ikke redegjorde nærmere for innholdet i disse. Siktede har etter pågripelsen ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Retten viste til at siktede er norsk statsborger uten barn i Norge, og at det foreligger konkrete holdepunkter for at han har planer om å reise ut av landet. I tillegg er det en åpenbar fare for at siktede vil påvirke sin egen eller andres forklaringer dersom han nå løslates.

Retten tok derfor påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil fire uker til følge.

2. Førstegangsfengsling

Mann (44), angivelig fra Algerie, pågrepet av politiet fredag 22. oktober 2021 siktet for vold i nære relasjoner.

I denne saken har retten lagt særlig vekt på opplysningene som kom frem under det tilrettelagte avhøret av siktedes datter, en bekymringsmelding fra skolen samt avhør av en sosiallærer.

Siktedes ektefelle, hans to yngste barn og andre vitner er ennå ikke avhørt av politiet. Vitner i familievoldssaker er svært sårbare for påvirkning. I denne saken er de fornærmede siktedes ektefelle og egne barn.

De to eldste jentene ble av barnevernet øyeblikkelig omplassert i et beredskapshjem, mens siktedes ektefelle og yngste barn fortsatt bor hjemme.

Retten kom frem til at varetektsfengsling i to uker ikke ville være et uforholdsmessig inngrep overfor siktede, hvorpå påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil to uker ble tatt til følge.

Siktede tok betenkningstid.

3. Førstegangsfengsling

Mann (42), albansk statsborger uten tilknytning til Norge. Han ble pågrepet av politiet torsdag 21. oktober 2021, siktet for grovt heleri.

Da siktede ble påtruffet og anholdt av politiet sist torsdag, bar han på en sort sekk som inneholdt en større mengde penger. Siktede er uten fast arbeid og han kunne ikke redegjøre for pengene.

Innledningsvis overfor politiet, legitimerte siktede seg med uriktig personalia og statsborgerskap. Han har heller ikke så langt ønsket å oppgi bostedsadresse eller hvem han bor sammen med i Norge.

Siktede opplyste til politiet at han hadde fått «sekken» av en «somalier», og at han skulle levere denne til en annen «afrikaner».

Politiet har foretatt flere beslag, og disse må gjennomgås med tanke på videre etterforskningsskritt og oppklaring av saken. Siktede har så langt nektet å forklare seg for politiet.

Retten besluttet, i tråd med påtalemyndighetens anmodning, at siktede kan holdes varetektsfengslet i inntil fire uker.

Siktede tok betenkningstid.

1. Interneringskjennelse

Torsdag 21. oktober 2021 skulle utlendingen (27), som angivelig er fra Sudan, returneres til Malta på bakgrunn av Dublin III-forordningen.

Da utlendingen var på vei mot flytrappen, prøvde han å løpe fra tjenestepersonellet fra Politiets utlendingsenhet (PU). Dermed ble denne planlagte utreisen kansellert.

Det er foreløpig etter Covid-19-pandemien begrensede flyavganger til Malta. Dessuten må det planlegges for en ny tvangsutsendelse med flere ledsagere. På grunn av den åpenbare unndragelsesfaren, tok retten politiets begjæring til følge og interneringsfristen ble satt til fire uker. Utlendingen tok betenkningstid.

