annonse

annonse

Den dømte 25-åringen nekter straffskyld.

– Ankesaken handler først og fremst om hvor grensen går mellom å sitte på gutterommet og chatte og dele ting, til å delta i en terrororganisasjon, sier mannens forsvarer, Brynjar Meling, til NRK.

Statsadvokat Geir Evanger mener derimot at dette er en av de alvorligste terrorsakene som har gått i norsk rett.

annonse

– Bare Breivik-saken og Manshaus-saken er alvorligere etter vår oppfatning, sa Evanger til NRK i juni.

Evanger mener saken handler om at tiltalte drev psykisk påvirkning for med forsett å få noen til å begå en terrorhandling. Ingen er tidligere terrordømt i Norge for handlinger som utelukkende er gjort på nettet.

Terrorsaken begynte med at britisk politi pågrep 25-åringen på flyplassen i London og beslagla PC’en og mobiltelefonen han hadde med seg. Senere ble det også gjort andre beslag der det ble funnet bevis for at han blant annet hadde deltatt i chattegrupper.

annonse

Han ble dømt i Oslo tingrett for å ha deltatt i IS og oppfordret til terrorhandlinger i Danmark og England. I dommen står det at 25-åringens bidrag på internett må likestilles med å være en fysisk deltaker i IS som fremmedkriger, fordi han var så aktiv. «Retten er ikke i tvil om at 25-åringen har handlet forsettlig og at handlingene har bidratt til å opprettholde IS som terrororganisasjon og at mannen har vært deltaker i IS», står det.

Det er satt av 12 dager til ankesaken, som går i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474