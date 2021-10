annonse

Et tidligere utspill fra Roy Keane om Uniteds spillergruppe blir nå heftig diskutert på sosiale medier etter Liverpool-ydmykelsen i helgen.

Da Manchester United tapte 6-1 mot Tottenham i fjor var klublegenden Roy Keane rasende. Han la skylden på spillerne og mente det ville «kaste Solskjær under bussen», akkurat som de gjorde med den forrige manageren Jose Mourhinio.

– Disse spillerne vil koste Solskjær jobben. Jeg har sagt det hele veien i de siste 12 månedene, sa Keane før han la til:

– Dette er de samme spillerne som spilte for Mourhinio. Det er for mange bløffmakere i dette laget, og til syvende og sist vil disse spillerne koste Ole jobben hans. Spillerne han har fått dit, de kastet den forrige manageren under bussen, og de skal gjøre det samme mot Ole.

– Profetiske ord

På sosiale medier går nå diskusjonen om Roy Keanes utspill fra i fjor, ifølge Sportbible. Mange er enig at United-spillerne ikke gjør sitt beste for manageren fordi de ønsker å kvitte seg med ham.

– Roy Keane hadde rett hele veien, skriver en United-supporter som har tagget navnet #Pogba.

So Roy Keane was right all along…#Pogba pic.twitter.com/ToS6DzwgpI — Billy Meredith (@pert_brian) October 16, 2021

Paul Pogba ble sterkt kritisert etter kampen mot Liverpool etter at han ble byttet inn etter pause og ble utvist kun ti minutter ut i andre omgang. Tidligere Manchester United-spiller Paul Scholes uttalte at han aldri vil se Pogba i en United-drakt igjen.

På sosiale medier har mange hentet frem Pogbas feide med tidligere United-trener Mourhinio, og skriver at midtbanespilleren var pådriveren for at den portugisiske manageren fikk sparken.

Også den politiske kommentatoren James Melville er enig i kritikken som rettes mot Uniteds spillere.

– Profetiske ord fra Roy Keane, skriver han.

Ole Gunnar Solskjær står i fare for å bli sparket etter 5-0 tapet for Liverpool. Lokalavisen Manchester Evening News skriver at det kan skje allerede før motet med Tottenham ørdag.

Italias tidligere landslagssjef Antonio Conto er en av favorittene til å ta over om United sparker Solrskjær.

